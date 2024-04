Por Fernando S. Palenzuela |

La gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie' del 16 de abril estuvo llena de temas a tratar. Por tanto, no hicieron esperar a la audiencia ni a los concursantes nominados para saber quién de ellos se libraba de la expulsión. En la ceremonia de salvación, Marieta Díaz volvió a ser la primera salvada, dejando en la palestra a Javier Ungría, Claudia Martínez y Mario González, cuyo destino se decidirá en la séptima gala de 'Supervivientes'.

Miri Pérez-Cabrero y Marieta Díaz hablan con Carlos Sobera en 'Supervivientes: Tierra de nadie'

La alegría de Marieta se vio empañada poco después, cuando todos los concursantes se encontraban en la palapa y Carlos Sobera pidió hablar con ella a solas. La concursante no sabía qué ocurría, pero. El presentador repasó con la exparticipante de ' La isla de las tentaciones ' cómo fue su llegada a Honduras y la promesa que le hizo a Jorge Javier Vázquez de mantener en secreto la existencia de la otra playa.

"¿Has cumplido con tu promesa? ¿Tú estás segura de que no se lo has contado a nadie? ¿Segura?", insistía Sobera ante la continua afirmación de Marieta. Tras esto, daban paso a la acusación de Laura Matamoros en 'Conexión Honduras', donde le reprochaba a Miri Pérez-Cabrero que ella sabía el secreto porque Marieta se lo había contado. Cuando la cocinera dejaba esa playa, Blanca Manchón alimentaba el discurso de la hija de Kiko Matamoros. "Mentira", zanjaba Marieta. "Sigo sin ver el vídeo donde yo digo que existe Playa Limbo y que están Laura y Kiko (...) Aquí se rumorean muchas cosas y el mismo día que llegué escucharon el nombre, entonces ellos se montan sus películas, pero de mi boca decir 'sí, está Laura' es mentira".

"Y luego a Blanca lo que le pasa es que está resabiada perdida porque he llegado y la he tirado. Entonces sinceramente no me sorprende porque nos tiene una manía a Miri y a mí que no puede con ella", soltaba sobre la deportista. La concursante aseguraba que si se le hubiera escapado lo reconocería. Además, apuntaba en su defensa a una de las claves de por qué se conoce el secreto: a Sandra Barneda se le escapó el nombre de Laura Matamoros.

Carlos Sobera dio paso a otro vídeo que, según él, resultaba más esclarecedor. No obstante, en este solo se veía a Matamoros y Manchón criticando a Marieta por tener información de fuera y suponer que algo le habría contado a Miri. "A ver, Marieta. Piénsalo bien", intervenía el presentador tras las imágenes. "Sigues manteniendo que no has revelado el secreto para nada y que lo que ocurre es que Blanca va contra ti y contra Miri". Marieta confirmaba que así era: "Lo fácil es acusar a la última que llega, y me parece genial. Si me quieren castigar, que me castiguen. Si me quieren mandar a una isla sola, que me manden a una isla sola. Si no quieren que coma durante una semana, no como durante una semana. Pero yo te digo que no lo he dicho". Además, resaltaba que solo se hablaba de Laura Matamoros, el nombre que se le escapó a Barneda, pero no se había escuchado nada de Kiko Jiménez.

La versión de Miri Pérez-Cabrero

Para terminar de zanjar el tema, Carlos Sobera pedía que Miri Pérez-Cabrero se fuera a la zona de nominaciones con su amiga. "Bueno, Miri, espero mucho de ti esta noche", comenzaba el vasco. "¿Te ha contado algún secretito? No digo de su vida privada, digo de la isla, de la convivencia", preguntaba. La exconcursante de 'MasterChef' negaba que le hubiera contado nada, por lo que Sobera pasaba a recordar lo que había ocurrido el domingo. "Había rumores porque habíamos escuchado cosas y aquí somos muy listos. Hemos ido atando cabos. Una cosa son rumores y otra es que sea real lo que nosotros imaginamos", confirmaba Miri.

Carlos Sobera incidía en saber si Marieta se había ido de la lengua, a lo que la concursante contestaba de nuevo con una negativa. "Atamos cabos porque se rumoreaba que había otra playa. Nosotros desde la playa veíamos una isla que estaba delante en la que había muchas barquitas, entraban personas, salían... Una vez, Laura presentadora sin querer se equivocó y dijo Playa Limbo en lugar de Playa Olimpo". Con estas palabras de Miri, se daba con la segunda clave de por qué se había desvelado el secreto. "De ahí a que Marieta confirme que Laura Matamoros esté en Playa Limbo hay un paso".