Laura Matamoros se convierte en la cuarta expulsada definitiva de 'Supervivientes 2024'

Por Toño García Rodríguez |

La gala del pasado domingo 14 de abril de 'Supervivientes: Conexión Honduras' dejó una nueva expulsión definitiva del concurso. En esta ocasión, la decisión de la audiencia estaba entre Laura Matamoros, Arantxa del Sol y Kiko Jiménez, los tres nominados de Playa Limbo, después de que Blanca Manchón lograse la inmunidad al proclamarse ganadora de la prueba de líder. El público decretó que Kiko Jiménez debía continuar en el reality de supervivencia y lo convirtieron en el primer salvado de la noche. Sus compañeras se jugaban entonces la expulsión, algo que emocionaba al concursante: "Arantxa me ha sorprendido bastante, me llevo una amiga. Y con Laura empecé esto y me gustaría que se alargase lo máximo posible".

Despedida de Kiko Jiménez y Laura Matamoros en 'Supervivientes'

Llegó entonces el cierre del televoto, con Finito de Córdoba en la isla, y Sandra Barneda comunicó la decisión de la audiencia a las participantes: "El público de 'Supervivientes', con sus votos en la app de Mitele, ha decidido". Aunque la felicidad en el rostro de la eliminada era más que evidente, no faltaba la sorpresa y la conmoción de sus compañeros, especialmente de. Al ser preguntada por la presentadora, la influencer se mostraba satisfecha con la decisión del público. "Esta experiencia ya la he vivido y ya me toca volverme con mis hijos, no podía más de no saber nada de ellos.", decía la hija de Kiko Matamoros

"Joder, Laura", lograba entonar Kiko Jiménez mientras la abrazaba de nuevo. "¿Qué le vamos a hacer? Si la gente es lo que quiere", respondía la ya expulsada, que celebraba inmediatamente dejar de pasar hambre: "¡Me voy a comer una hamburguesa!". Tras despedirse de sus compañeros, Matamoros recogía sus cosas de la playa, ayudada por Kiko, del que se despedía con un fuerte abrazo tras más de un mes de convivencia. Sandra Barneda anunciaba entonces a los espectadores que la unificación de Playa Limbo tendrá lugar en la gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie' el próximo martes 16 de abril.

Makoke y Laura, en la calle

El concurso de Laura Matamoros y la figura de Makoke han estado muy ligados durante el paso de la influencer por la isla desde que le dedicase su salto a la exmujer de su padre con la frase "Makoke, a la calle", y, en esta última conexión, la colaboradora de televisión también estuvo presente. Tuco, el amigo y defensor de Matamoros en plató, conectaba con la playa para mandar un mensaje de apoyo a la concursante: "Acuérdate, deja el pasado en España, acuérdate del día a día. No te preocupes, céntrate en lo que sabes hacer. Queremos ver a la Laura que todos conocemos". Ante estas palabras, Laura reaccionaba efusivamente y aprovechaba para dejar clara su posición sobre Makoke: "La tengo muy olvidada. Lo hacemos de coña, ya son muchos años".