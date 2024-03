Por Toño García Rodríguez |

A pesar de su veto en Mediaset, Sofía Suescun ha vuelto a ser noticia por uno de los programas de la cadena principal. La influencer está siguiendo el concurso de su novio, Kiko Jiménez, en 'Supervivientes' y ha ofrecido nuevas declaraciones acerca de la relación entre este y su compañera de isla, Laura Matamoros. La que fue reina de los realities en Telecinco ha confesado no estar del todo conforme con la actitud de la hija de Kiko Matamoros, aunque dice confiar en su pareja.

Laura Matamoros y Kiko Jiménez en 'Supervivientes'

"Miedo no tengo, pero es verdad que yo conozco a Laura y es muy tocona. Pero puede jugarle en contra el que se pase de la raya al ser tan tocona", ha confesado la hija de Maite Galdeano , concluía Suescun en lo que puede entenderse como un mensaje directo para los supervivientes. No obstante,

La influencer, además, ha tratado de desmarcarse de la polémica añadiendo que "pase lo que pase", no es su problema. Sin embargo, su madre, Maite Galdeano, defensora de Kiko Jiménez en plató, se muestra cómplice ante las sospechas e insinuaciones de Jorge Javier Vázquez acerca de la relación entre la pareja de concursantes. Ante el nuevo apodo que Matamoros ha puesto a Kiko ("novio"), la madre de Sofía reaccionaba extrañada y algo disgustada: "Ah, pues no. No creo. ¿Estarían jugueteando, no?".

Sofía, ¿una nueva oportunidad en Mediaset?

Hace ya varios años que Sofía Suescun recibió su veto en el grupo audiovisual tras no querer fichar por su agencia de representación. Desde entonces, la relación entre la influencer y la cadena ha ido de mal en peor. En sus últimas declaraciones contra Mediaset, Sofía pidió a sus directivos que "se vayan a casa a descansar". No obstante, este acercamiento entre su pareja y Laura Matamoros sitúa a Suescun de nuevo en el centro de la polémica.