El surrealista momento de Bertín Osborne tras alabar a Emma García: "Igual me denuncias"

Bertín Osborne acudió a 'Viva la vida' para conducir su sección semanal, en la que recuerda grandes momentos y anécdotas de Telecinco, con motivo de su 30 aniversario en marzo de 2020. Esta vez, repasó el mítico programa de corazón presentado por Jorge Javier Vázquez y Carmen Alcayde, 'Aquí hay tomate'. Nada más entrar en plató, el cantante de rancheras dijo a Emma García: "¡Qué guapa!".

Bertín Osborne y Emma García en 'Viva la vida'

Mientras se saludaban y acudían a la mesa, Osborne siguió dando su opinión sobre el físico de la presentadora: "¡Qué bien te sienta! ¡Qué guapa!". La periodista vasca, en un intento de desviar la atención sobre su imagen, comentó que iban "un poco conjuntados", pues ambos vestían de azul oscuro. Osborne siguió insistiendo y exclamó: "¡Pero que estás muy guapa, que te sienta fenomenal eso!".

El presentador de 'Mi casa es la tuya', que siempre se ha mostrado muy crítico con el feminismo, ironizó: "Bueno, no sé si se puede decir eso ahora, igual me denuncias". Emma García respondió entonces: "Tú me has dicho y yo te he dicho tú también, pero es verdad que estamos en un momento un poco susceptible". Aunque quiso matizar: "Con mucha razón, ¿eh? En muchas ocasiones con mucha razón". Osborne no estuvo de acuerdo y comentó: "En algunas". Para zanjar el tema, la presentadora sentenció: "En muchas"; mientras el artista se reía.

Críticas por machista

En su debut en 'Viva la vida', el pasado 6 de octubre, las redes sociales se inundaron de críticas por darle voz a una persona que siempre había dejado clara su visión negativa sobre el feminismo: "En España, no tiene mucho sentido". Así, muchos anónimos criticaron el fichaje del artista, pero también se pronunciaron otros rostros de la cadena, como Laura Fa, colaboradora de 'Sálvame', que escribió en Twitter: "Bien de machismo en cada frase de Bertín Osborne".