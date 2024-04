Por Redacción |

El 3 de abril de 2024, Ana Pastor conseguía una esperada entrevista a Luis Rubiales en 'El objetivo'. La periodista charló en Punta Cana, República Dominicana, con el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), repasando todos y cada uno de sus asuntos pendientes, como las graves acusaciones de corrupción por las que está siendo investigado o el "piquito" a Jennifer Hermoso.

'El objetivo'

Durante la entrevista, la periodista de laSexta le recordaba la figura de su tío Juan, antiguo jefe de gabinete del expresidente de la RFEF, quien dio declaraciones muy duras contra su sobrino, señalando que se habían organizado fiestas con "en la entrevista que concedió a El Confidencial.

"De esta persona que usted me habla que es mi tío, he tratado de hacer una división de todo lo que me ha dado, porque ha estado en momentos de mi vida muy difíciles. Nos hemos querido muchísimo, nunca lo eché de la Federación. Yo me quedo con esa primera parte", explicaba Luis Rubiales a Ana Pastor, no queriendo entrar en el tema. Sin embargo, la periodista insistía en preguntarle si todo lo que dice sobre él "se lo estaba inventando" o no.

"Le voy a decir una cosa muy tajante y muy clara. Si hay un médico que nos asegure que poniéndonos suero de la verdad me preguntan si yo he estado alguna vez con una prostituta, yo voy a contestar que no. Y que se lo pregunten también a mi tío, que él lo sabe perfectamente", respondía el expresidente de la RFEF, desmintiendo que haya estado con chicas de compañía tal y como dejó caer su tío Juan Rubiales.

Con suero de la verdad

"No creo que en el suero de la verdad, no existe y usted lo sabe. Creo en la Guardia Civil y en otras cosas", respondía Ana Pastor. "Nunca he estado con una. Las relaciones que he tenido en la intimidad son siempre dentro de la libre libertad de dos personas adultas", insistía el entrevistado, desmarcándose una vez más de las declaraciones del exjefe de gabinete.