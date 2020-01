Melani y Bryan, primeros expulsados de 'La isla de las tentaciones': "He visto mucho falserío"

*En elaboración

La noche del martes 14 de enero, ' La isla de las tentaciones ' continuó adelante con su emisión, donde se mostraron las primeras citas de los participantes con uno de los solteros que los acompañan en las distintas villas. Un programa en el que, además,

Melani y Bryan, primeros expulsados de 'La isla de las tentaciones'

Los chicos fueron los primeros en elegir a la soltera de la que querían despedirse, para lo que antes cada uno tuvo ocasión de "proteger" a una de las candidatas. "Creo que no se deja conocer 100% y creo que en su interior hay una persona que merece la pena proteger", declaró Ismael al apostar por Mimi. Mientras, Christofer declaró sentirse "a gusto" con Jennifer; Álex, con Andrea, de quien alabó su "humor retorcido"; Gonzalo aseguró haber disfrutado "como un niño" de su cita con Katerina; y Jose apostó por Geniris, con quien tuvo una cita "muy agradable".

Tras blindar a sus predilectas, los chicos se reunieron para elegir a cual de las restantes querían fuera de la aventura, para lo que eligieron a Melani, decisión con la que todos estuvieron muy de acuerdo. "Es con la persona con la que quizá hemos tenido menos trato todos", explicó Jose, mientras que la aludida aseguró que "tampoco estaba a gusto". "Me encontré una situación que no quería. Me voy satisfecha y que os vaya súper bien", declaró la expulsada, a quien ninguno de los participantes dedicó unas últimas palabras, por lo que ella se marchó del complejo con un simple gesto, sin acercarse a ninguno de ellos.