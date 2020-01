Gonzalo Montoya responde a las críticas de su trato a Susana en 'La isla de las tentaciones'

Un programa es lo que ha tardado Gonzalo Montoya, exconcursante de 'Gran Hermano' en convertirse en unos de los concursantes más criticados de 'La isla de las tentaciones', el reality que emiten Telecinco y Cautro. Y es que el comportamiento pasota y los comentarios realizados por el joven en el estreno del mismo el jueves 9 de enero no han pasado desapercibidos para nadie. Por ello, son muchos los que en redes sociales no han tardado en cargar contra él, especialmente al ver su pésima actitud con su novia, Susana Molina.

Gonzalo Montoya, concursante de 'La isla de las tentaciones'

Desde que la pareja se conoció en su paso por la casa de Guadalix de la Sierra, se han vuelto inseparables, prueba de ello, los seis años que llevan juntos. Ambos reconocieron ante las cámaras de 'La isla de las tentaciones' que su relación se ha vuelto algo monótona y consideran que entrar en el reality es la mejor forma de avivar su amor de nuevo. No sabemos si han conseguido avivar la relación, pero sin duda sí avivaron las tramas del espacio y es que especialmente Gonzalo fue el gran protagonista del estreno.

El exconcursante de 'GH' en su vídeo de presentación dejó muy claro que a él solo le gustaba salir con sus amigos y que Susana "era bastante carga para salir con sus amigos". Pero la cosa no quedó ahí, Montoya dejó sin palabras a los seguidores del formato con otra de sus declaraciones: "Me gusta más salir con mis amigos que con mi pareja, mejor salir solo que con un Pokémon". Después de estas palabras, el joven ha recibido críticas de todo tipo a través de redes sociales, viéndose en la obligación de aclarar cada uno de sus comentarios a través de un vídeo en Instagram que ya no se encuentra disponible.

El punto de vista de Gonzalo Montoya

"Me prometí a mí mismo que no iba a entrar en este tipo de cosas pero viendo vuestro pésimo coeficiente intelectual, os tengo que ir guiando como si fuera un 'scape room' y dando explicaciones de como por ejemplo lo de 'Pokémon'", comenzó diciendo Gonzalo. El joven que nunca se ha cortado ni un pelo en decir lo que siente, optó por aclarar las cosas de una vez por todas: "Es un reality de televisión en el que tú te vas a quedar con la dichosa frase para castigarme a mí y creer que me molesta cuando, realmente, los insultos me agradan porque estás perdiendo tu valioso tiempo en mí", añadió Montoya con un tono un tanto impertinente. Y es que su pésimo comportamiento, solo consiguió enfurecer más a la audiencia hasta el punto que se le volvieron a echar encima.