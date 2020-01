Susana habla de su peor época tras ganar 'GH 14': "Yo dejé mi vida por Gonzalo"

La noche del jueves 9 de enero, Telecinco y Cuatro estrenaron 'La isla de las tentaciones' de forma simultánea, con cinco parejas participantes. Una de ellas era la formada por Gonzalo Montoya y Susana Molina, quienes se conocieron en 'GH 14', donde ella se convirtió en la ganadora de la edición. Una época que ambos recordaron, dado que Molina decidió apostar por la relación y mudarse a Sevilla con Gonzalo.

Susana y Gonzalo en 'La isla de las tentaciones'

"Decidí dejarlo todo por Gonzalo", confesó la ganadora de 'GH 14', al hablar de ese traslado tras el cual se sintió "muy sola" y en el que había dejado su vida por su pareja. "Le gustaba estar mucho con sus amigos", explicó Susana, al hablar de su pareja, de quien declaró que "es una persona que cuando sale, es de llegar a las siete o a las ocho de la mañana".

"Me gusta salir más con mis amigos que con mi pareja. Es mejor que salir con un pokémon", comentó Gonzalo durante la presentación, donde comparó a su pareja con dichos seres, porque lo seguía a todos lados tras la mudanza. "He tenido la duda muchas veces de si me ha podido ser infiel o no", confesó por su parte Susana, quien apostaba por el programa como una forma de "recuperar lo que teníamos al principio". "Creo que puede ser una prueba final para ver si me puede ser infiel o me ha podido ser infiel", añadió la ganadora de 'GH 14'.

"Nadie nos asegura nada"

Aunque aparentemente segura al comenzar la aventura en 'La isla de las tentaciones', ante el inminente encuentro con las parejas, Molina comenzó a flaquear. "Estoy súper segura, pero nadie nos asegura nada", confesó la participante, quien bromeó con su pareja con la posibilidad de que "sería gracioso que lo dejásemos en un programa de televisión", cuando habían comenzado su relación en uno. Además, durante la presentación de los solteros, Susana se mostró algo molesta por el hecho de que Gonzalo destacara a una de las tentaciones, Katerina, y recordara todos sus datos personales. "Creo que voy a ver cosas que me van a molestar", confesó la participante, quien fue la que recibió más colgantes de flores de parte de los solteros, algo que no gustó demasiado a su pareja. "He visto a Gonzalo muy rallado porque es muy competitivo e inseguro", confesó Molina.