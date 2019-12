Susana Megan ('MyHyV') rompe a llorar tras su último retoque estético: "Tengo la cara hecha un cuadro"

Susana Megan, expretendienta de 'Mujeres y hombres y viceversa', no solo consiguió el cariño del público durante su paso por el dating show, si no que supo cómo ganarse el corazón de uno de los tronistas, Manu Lombardo. La alicantina siempre ha estado a favor de los retoques estéticos, siempre y cuando sirvan para que la gente se sienta más a gusto consigo misma. Sin embargo, la joven se ha sometido recientemente a un tratamiento para quitarse las ojeras que no ha salido, en absoluto, como esperaba.

Susana Megan, tras su operación estética de ojeras

Megan se ha sincerado en la web de Telecinco sobre la serie de problemas que ha empezado a padecer desde su operación. No ha podido evitar llorar al explicar todo lo ocurrido a sus seguidores: "Tengo la cara hecha un cuadro, no sé que hacer ante esta situación. Os juro que pasé mucho miedo porque sabéis cómo soy", explica angustiada ante la cámara. "A día de hoy tengo todo esto lleno de bultos y la cara inflamada", continúa diciendo entre lágrimas.

La expretendienta ha confesado el miedo que ha sentido durante todo el proceso por no haber recibido las explicaciones necesarias, al tiempo que confesaba la "falta de profesionalidad" de quien le había realizado el retoque estético. Al final, Megan optó por acudir al médico y aunque poco a poco ha logrado bajar la hinchazón, ha explicado que es un proceso largo y que aún debe seguir inyectándose un líquido "para deshacer el ácido hialurónico" que le tuvieron que pinchar inicialmente.

Los consejos de Susana Megan

La alicantina no ha querido despedir su vídeo sin enviar un contundente mensaje a los seguidores de 'Con locura Susana Megan': "A mí no me ha ido bien y a día de hoy sigo sin saber qué me ha pasado". De esta manera, aconseja a todos sus seguidores asesorarse muy bien antes de hacerse cualquier retoque estético, para evitar sorpresas de este tipo. "Ojalá hubiera sido que no me gustara y no que tenga la cara hecho un cristo", ha zanjado muy enfadada.