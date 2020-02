Susana Molina rechaza ser tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa'

La vida amorosa de Susana Molina parece estar destinada a ser narrada en televisión. Años atrás vivimos el inicio de su relación con Gonzalo Montoya en la casa 'Gran Hermano' y ahora hemos podido presenciar el final definitivo de la misma en 'La isla de las tentaciones'. Ambos decidieron embarcarse en la aventura del reality de Mediaset, un reto que ayudó a Molina a darse cuenta que no quiere compartir su vida con él. Ahora, ella está soltera y se muestra feliz y tranquila de iniciar una nueva vida independiente. Pese a ello, ¿se atrevería a iniciar una nueva aventura amorosa en televisión?

Susana Molina en 'Las tentaciones de MYHYV'

Es lo que Nagore Robles le planteó este viernes 21 de febrero en 'Las tentaciones de Mujeres y hombres y viceversa'. La presentadora del formato le ofreció a la que fuese ganadora de 'GH' convertirse en nueva tronista del dating-show que produce BulldogTV. Se pone sobre la mesa la propuesta, pero Molina decidió rechazarla tajantemente. Primero bromeó con el hecho que "me lo pensaría simplemente por volver a vivir con Rubén" y después, ya totalmente en serio afirmó que "después de empezar una relación en televisión y terminarla también ahí, lo último que me apetece es empezar algo en televisión". De esta forma, Susana descartó por completo el convertirse en la protagonista de dating-show. ¿Terminará aceptando en un futuro?

Susana y Rubén, enfrentados

Su visita a 'Mujeres y hombres y viceversa' dio para mucho más y es que en el formato que Cuatro emite cada tarde se produjo su reencuentro con Rubén Sánchez, el soltero de 'La isla de las tentaciones' que ahora es tronista del programa, después del enfrentamiento que ambos vivieron en 'El debate de las tentaciones'. En el mismo, Molina le lanzó un contundente zasca al chico al afirmar que "no entiendo como Rubén no comprenda que hay gente con carisma que no necesita pasar por ese proceso de tener que liarse con una persona que no le gusta nada para llamar la atención", una frase que no gustó nada al chico y de la que se habló largo y tendido en 'MYHYV'.

Rubén considera que ella "me ha juzgado, pero yo respeto su opinión" y dejó claro que "no me conoce", algo que Susana quiso contradecir inmediatamente. "En la casa nos llevábamos muy bien todos (...) y sí nos conocemos, yo siento que a él le conozco", empezó diciendo la chica, para después afirmar que "lo peor de todo es que yo creo que le caigo bien, pero como a mí él no me cae bien por eso hace eso (...) él me hablaba my bien hasta que yo le dije eso". Rubén quiso zanjar el tema afirmando que lo que ha hecho estos días y seguirá haciendo es "tener un trato cordial (...) yo la saludaré en los pasillos como hasta ahora". En definitiva, ambos vivieron un momento de aparente tensión que parece que terminó diluyéndose a lo largo de la tarde.