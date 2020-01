Gonzalo la vuelve a liar en 'La isla de las tentaciones' con sus comentarios sobre el sexo con Susana

Gonzalo Montoya protagonizó uno de los momentos más virales del primer programa de 'La isla de las tentaciones' al referirse a su novia, Susana Molina, como "Pokemon". Las redes se llenaron de mensajes criticando la manera despectiva en la que hablaba de ella, algo que se ha vuelto a replicar en esta séptima emisión, en la que ha afirmado que su novia es "asexual".

Gonzalo Montoya, en 'La isla de las tentaciones'

El comentario surgía después de que el participante viera unas imágenes de su novia manteniendo una conversación con Joy sobre sexo y cuántas veces lo practicaba a la semana. Según Susana, no eran muchas ya que a ella no le suele apetecer. "Gonzalo, después de lo que acabas de escuchar, ¿te parece que está satisfecha sexualmente?", cuestionaba Mónica Naranjo, a lo que este respondía: "Ella está súper satisfecha, lo que pasa que es una chica muy asexual".

La palabra "asexual" despertó una cara de asombro en la presentadora, que se quedaba más perpleja después de escuchar la continuación de la explicación del participante: "Siempre tengo que estar detrás de ella, como si fuera un lobo, pero al final lo acabo consiguiendo. Es una chica que prefiere reírse, salir a la calle, dar un paseo... Yo soy todo lo contrario, es decir, yo soy proactivo, tengo ganas siempre. Ella no lo es, pues eso es una convivencia. Dos no lo hacen, si uno no quiere".

La condena de la red

Después de estas palabras, las cuales también han sido condenadas por la audiencia, ya que han observado señas de "presión" y "manipulación" para que su pareja tenga relaciones sexuales con él, el concursante explicaba en un total a cámara: "Al fin y al cabo, lo que hace es darme más morbo y más morbo, ponerme más cachondo, hasta que consigo lo que quiero".

AUTOENGAÑO:

Ella está muy satisfecha pero no quiere tener sexo.

Sino quiere, será porque no está satisfecha y no quiere perder el tiempo en satisfacerte a ti.

