Gonzalo rechaza reencontrarse con Susana tras 'La isla de las tentaciones': "La ruptura no tiene marcha atrás"

Susana y Gonzalo tenían la oportunidad de reencontrarse seis meses después de 'La isla de las tentaciones' pero el sevillano ha preferido que no sea así. La ganadora de 'GH 14' ha sido la única que ha acudido a la invitación de Mónica Naranjo, donde ha hecho balance de la relación y su ruptura en la última hoguera en República Dominicana.

La murciana admite que hacía tiempo que no estaba cómoda con Gonzalo y ni ella misma se había dado cuenta. Por ello, al llegar a Villa Montaña empezó a buscar defectos en su novio que le ayudasen a tomar la decisión. "", reconoce. "Conforme hablé con las chicas vi que yo quería Gonzalo, y lo quiero, pero no como una pareja", afirma.

Susana y Mónica Naranjo, seis meses después del final de 'La isla de las tentaciones'

Susana no quería dejar a Gonzalo frente a las cámaras pero admite que, de no haberse dado así la situación, posiblemente nunca se habría atrevido a dejarlo. Sentía hacia él la responsabilidad de paliar sus inseguridades y hacer que se sintiera bien, por lo que, "aunque la hoguera final fue dura, me gusta verme ahí porque hacía tiempo que yo no tenía el control de mi vida".

La ruptura fue dura porque juntos habían construido una vida, compartían casa y sus familias ya eran una. Después de 'La isla de las tentaciones', volvieron a verse, pero el resultado fue similar al de la última hoguera porque Gonzalo sigue sin entender el motivo de la separación. "Al principio, si se sentía bien, me mandaba un mensaje bonito y, cuando se sentía mal, un mensaje nada bonito. Al final le dije que no me escribiera más", recuerda Susana, que no ha vuelto a saber de él.

Gonzalo envía una carta a Susana

Todavía sin fuerzas para reencontrarse, Gonzalo ha declinado la invitación del programa. Tan solo ha enviado una carta en la que explica que estos seis meses le han desgastado "como si fueran años" y que una parte de él "se quedó en la última hoguera". Susana ha deseado que algún día vuelvan a verse, pero se mantiene firme en la ruptura. "Debería aprender a querer", considera, ya que cree que las inseguridades de él le llevaban a competir con ella y verla, en ocasiones, como a una rival.

Aunque Susana también se ha sentido "muy sola" en este proceso, reconoce estar feliz: "Estoy dedicándome el tiempo que sentía que no me dedicaba desde hacía tiempo". Y, aunque sigue considerando que tenían "una relación idílica" porque se lo pasaban muy bien juntos, "la ruptura no tiene vuelta atrás" y solo desea que los dos, algún día, encuentren el amor en alguien que les acepte tal y como son.