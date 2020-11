Susanna Griso arremete contra Fernando Simón: "Ha perdido toda credibilidad como autoridad sanitaria"

Fernando Simón vuelve a estar en el punto de mira por un chiste que muchos han calificado de "machista" acerca de las enfermeras. El desafortunado chascarrillo tuvo lugar en una entrevista que el director del CCAES concedió a un grupo de youtubers. El Consejo General de Enfermería ha denunciado a través de un comunicado este tipo de "comentarios sexistas y denigrantes" por parte de Simón y le han pedido que pida disculpas o recogerán firmas para pedirle al gobierno que le cese en el cargo.

Susanna Griso arremete contra Fernando Simón

Las críticas no solo han llegado desde el colectivo de las enfermeras, sino también por parte de periodistas como Susanna Griso, que se ha mostrado indignada en 'Espejo público' con la actitud de Simón. "¿Tiene sentido que conceda este tipo de entrevistas a youtubers cuando no nos las concede a los medios? ¿Tiene sentido que se vaya a hacer submarinismo o surf cuando no está en el día a día concediendo ruedas de prensa a los medios?", ha dicho la periodista catalana, dejando claro que no entiende por qué Simón no concede entrevistas a los programas informativos, pero sí visita espacios de entretenimiento como 'Planeta Calleja'.

La presentadora ha añadido que este tipo de bromas le hacen un flaco favor a su reputación pública. "Ninguno de nosotros somos detractores de Fernando Simón, creo que es un buen tipo pero que está en el lugar equivocado", ha dicho muy seria. "Lo digo desde el cariño, pero llevo tiempo pensando que ha perdido toda credibilidad como autoridad sanitaria", ha explicado Griso.

"¡Que le pase el marrón a otro!"

La presentadora dio argumentos para sustentar su opinión de que Simón debería marcharse de su puesto, recalcando que el director del CCAES ha comentado en varias ocasiones que está "muy cansado" y que se equivocó en sus predicciones acerca de la pandemia en marzo, por lo que su figura ya estaba "quemada".

"Igual fue vocero de los errores de los demás y tuvo que hacer un discurso político que como técnico no debería", ha añadido Griso. Sus compañeros de la mesa de debate han estado de acuerdo con ella. Cristina Fallarás ha dicho que ella "lo cambiaría ahora mismo" y Rubén Amón ha criticado sus palabras sobre las enfermeras: "Cuando habla nadie se lo cree. No ha tenido el más mínimo respecto con las enfermeras que son la primera línea de exposición de trabajo y de sacrificio en esta crisis sanitaria, ¡pero qué estás diciendo! Si está agotado no tiene sentido que siga". Griso ha zanjado el debate con un tajante: "¡Y que le pase el marrón a otro!".