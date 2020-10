Fernando Simón, en 'Planeta Calleja': "Hace años que sabíamos que tendría que venir una pandemia"

Era uno de los programas más esperados de la temporada. Jesús Calleja consiguió que Fernando Simón apareciera en televisión más allá de las habituales ruedas de prensa que lleva dando desde los inicios de la pandemia y lo hizo en un especial de 'Planeta Calleja' al que le ha rodeado la polémica y la expectación a partes iguales. Emitido en Telecinco el pasado 2 de octubre, el epidemiólogo se abrió al presentador para responderle sin tapujos a cualquier pregunta.

"Hace años que sabemos que tendría que venir, tarde o temprano, una pandemia", explicaba Simón sobre el origen de la alarma y recordando que en 2009 hubo una, pero "se quedó a medio gas". "No teníamos 100% seguridad, pero la historia nos ha mostrado que cada X tiempo hay una", comentaba. Además, afirma que no fue fácil de valorar que el coronavirus se extendiera como lo hizo pues "había transmisión en Wuhan, pero no fuera de allí", por lo que "si en China no se distribuye, por qué se iba a distribuir en otros sitios".

"El problema en Europa se extendió y masificó cuando en Italia empezó a haber transmisión masiva. Ahí cambia radicalmente el riesgo", analizaba Simón, bajo la duda de Calleja de por qué la alerta no llegó cuando ya se veía lo que ocurría en el país vecino. "Ahí tenemos problemas de entender cómo funcionaba la enfermedad", explica el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, pues en un principio la idea que reinaba era que solo contagiaban los sintomáticos. "Hubo muchísimos italianos y españoles que estaban ahí que se vinieron para España y fue ahí cuando probablemente se generó la transmisión en España".

Simón recuerda que a partir del 16 de enero comenzaron a trabajar cerca de 15 horas al día para entender lo que estaba ocurriendo, pero que, hasta finales de febrero, no empezaron a ver los problemas de Italia y, por tanto, no redoblaron los esfuerzos. Además, cuenta que los datos epidemiológicos no eran tan claros como ahora y hasta el fin de semana previo al estado de alarma no se conoció a la perfección el problema. Precisamente en relación a esos días, asegura que el 8M "no tuvo nada que ver", ya que "tú necesitas varios días desde que te infectas hasta que desarrollas los síntomas" y que el riesgo de asistir a esa manifestación era la misma que ir en Metro todos los días.

La decisión de confinar España

Una de las preguntas que más interesaban a Jesús Calleja tenían que ver con la decisión de confinar el país y quién la tomó. "Por la forma de España, Madrid es un lugar que centraliza todo", explica Fernando Simón en tanto a transportes, economía y otros aspectos. "La posibilidad de hacer cierres parciales en España era complicada (...) y había que empezar a pensar en acciones coordinadas a nivel nacional".

"Había muchas dudas y miedos a tomar decisiones muy drásticas que iban a tener un impacto en la economía nacional que ya no era de las más boyantes del mundo", recuerda el epidemiólogo. Además, señala que hubo que valorar que también estaban teniendo problemas para responder a los casos más graves. "Cuando el Presidente dijo 'bien, vamos a hacer lo que hay que hacer, vamos a cerrar toda la actividad no esencial', yo sentí un peso en las espaldas por algo que yo acababa de decir, pero luego pensé en que la decisión era suya y nunca me hubiera imaginado que un presidente tuviera el valor de cerrar un país".

"Tengo la conciencia tranquila", le aseguraba Fernando Simón a Jesús Calleja. "Pero eso no quiere decir que no sea una persona que tiende a responsabilizarse mucho de lo que pasa a mi alrededor. Las decisiones que se tomaron con la información de la que disponíamos eran las que había que tomar", señala, aceptando también que hubo decisiones que había que haber tomado antes, pero también después. "Lo que hemos hecho lo hemos hecho sabiendo que íbamos a salvar vidas, pero ha habido gente que se ha muerto y cada uno de ellos pesa".