Susanna Griso, a una okupa víctima de malos tratos: "¿Quieres una casa de protección oficial con piscina?"

'Espejo público' ha tratado una vez más durante el programa del 30 de octubre la problemática con las viviendas okupadas. En esta ocasión, la protagonista era Samara, una mujer que vive como okupa junto a su hija pequeña en la casa de Ana. Samara ha expresado la situación en la que se encuentra y cuáles son las condiciones que le pide al ayuntamiento para marcharse de ahí, lo que ha despertado el enfado de Susanna Griso.

Susanna Griso en 'Espejo público'

Tal y como contaba la inquilina ilegal, se encontraba viviendo en un centro de protección para mujeres maltratadas junto a su hija. Sin embargo, cuando su plaza expiró, se vio en la calle, lo que promovió que se instalara en la vivienda de Ana. La propietaria la ha denunciado, pero Samara, quien tiene la casa en perfecto orden, pide una vivienda de protección oficial al consistorio de Ponferrada para abandonar el domicilio.

"Si quieren que me vaya de aquí, yo me voy y voy a dejar todo tal y como estaba, que me ayuden en el ayuntamiento", requería. La presentadora aseguraba que la estaban ayudando, pues le habían ofrecido una casa de acogida. "Yo estoy pidiendo una casa de protección oficial", reiteraba Samara. "Ah, no, claro. ¿Con cuántos metros? ¿Con piscina y con huerto?", reprendía Griso. "Sarama, las cosas no funcionan así, hija, no puede ser".

Críticas en redes sociales

Muchos usuarios de Twitter se han hecho eco de las palabras de Susanna Griso hacia la okupa, criticando especialmente que se dirigiera así a una persona que ha sido víctima de violencia machista. Además, también han subrayado el estatus de la periodista y el sueldo que cobra por parte de Atresmedia, alegando que, por ello, "se cree con autoridad moral para insultar y pisotear a quienes considera que son inferiores a ella", recogía un usuario.

Susana Griso es una persona que cobra tres millones de euros al año y vive de puta madre, de familia burguesa nunca en su vida ha sabido lo que es la pobreza, por ello se cree con autoridad moral para insultar y pisotear a quienes considera que son inferiores a ella. https://t.co/L2PfarI4Dj — Will Ortega Cano Smith ???? ???????????????????????????????????? (@WillOrtegaSmit1) October 30, 2020

Susana Griso humilla a una victima de agresión machista en directo por okupar al verse sóla en la calle, y Antena3 Noticias lo llama zasca y divulgan la mofa.

Televisión hecha por y para asquerosos fascistas.1????????https://t.co/IzaY91qWxL — Burdinak_ala_kateaK? (@burdinak) October 30, 2020

Traducción: Susana Griso humilla en prime time a una mujer pobre a la que no lo ha quedado más remedio que meterse a vivir en una casa desocupada. https://t.co/1S8LDsz2Qp — REBELDIA (@rebeldiajoven) October 30, 2020

A Susana Griso le parece un lujo que una mujer víctima de violencia de género, que se ha visto obligada a okupar una casa con su hija, quiera vivir en una vivienda digna. Y antena 3 lo titula como un "zasca". No tenéis vergüenza https://t.co/cjLtFmfZ9d — Ismael (@IsmaAjenjo23) October 30, 2020

Tremendo zasca de Susana Griso a la ética periodística. — P (@pagain) October 30, 2020