El contundente zasca del doctor Pedro Cavadas a Fernando Simón en 'El hormiguero'

Es habitual que el doctor Pedro Cavadas, que recibe el sobrenombre de "Doctor Milagro" por sus asombrosas intervenciones quirúrgicas, visite el plató de 'El hormiguero' en cada temporada y hable de los casos en los que ha estado trabajando. Esta vez había otro tema importante sobre la mesa: la pandemia del coronavirus que azota gravemente a España. Pablo Motos ha querido saber la opinión del médico valenciano sobre la gestión de la crisis sanitaria y este se ha mostrado muy crítico.

Motos ha recordado que, en enero, el doctor Cavadas ya advirtió sobre la gravedad del COVID-19, pero que tanto la OMS como Fernando Simón le tacharon de "alarmista". El médico ha explicado que no era necesario ser virólogo o epidemiólogo para saber que si un país tan hermético como China hace pública una nueva enfermedad, es que algo grave está pasando. "Es imposible que no se dieran cuenta", ha sentenciado Cavadas en referencia a los responsables sanitarios de nuestro país, que no advirtieron con antelación la gravedad del virus.

El doctor Pedro Cavadas en 'El Hormiguero'

El presentador ha preguntado entonces por la opinión de Cavadas sobre la gestión de la pandemia en España y, en concreto, por la actuación de Fernando Simón al frente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. "Me hace gracia porque se me está intentando enemistar con una persona a la que ni conozco ni tengo ningún interés en conocer", ha comenzado diciendo el médico. "No sé quién lo ha controlado, pero quien lo haya hecho, lo ha hecho muy mal, porque el resultado es muy malo", ha sido el veredicto de Cavadas.

También ha habido críticas por parte del cirujano a la gestión del dinero público para frenar la pandemia, porque no se ha invertido en contratar a expertos o a técnicos que tomen decisiones basadas en el conocimiento médico y científico: "Están jugando con mis impuestos y yo no estoy encantado de pagar impuestos". "No tengo filias políticas, tengo fobias respecto a formas de gestionar", ha explicado Cavadas por las contradicciones que hemos escuchado en boca de la clase política y de los responsables sanitarios a lo largo de estos meses. Ha pedido que no se mienta a la ciudadanía y que se asuma que "no se tienen más datos" cuando así sea.

No ve viable una vacuna a corto plazo

"No se quién va a salir más fuerte de esto, el señor Amazon lo hará", ha sido el comentario de Cavadas para criticar el lema oficial del gobierno durante los meses de pandemia. También ha pedido moderación a la hora de hacer ilusiones a la población sobre cuándo estará disponible una vacuna segura y eficaz, algo que el doctor no ve posible a corto plazo: "Una vacuna real antes de un par de años no me la creo". Tampoco cree que la obligatoriedad de las mascarillas termine pronto: "Quizá en un par de años es opcional".

El doctor quiso recordar que antes de que se apruebe la vacuna, tiene que pasar por una serie de fases que llevan un tiempo, pues hay que comprobar primero su efectividad en un grupo voluntario de ciudadanos. "Hay que aceptar un riesgo: con esto no cojo el coronavirus, que probablemente no me va a matar, pero cojo una encefalitis que sí me va a matar", ha dicho Cavadas sobre el proceso de testar una vacuna. Pero también ha querido dejar claro que las vacunas son útiles y que el movimiento de los antivacunas es "una tontería gigantesca".