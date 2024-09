Por Beatriz Prieto |

La tarde del lunes 16 de septiembre, 'El diario de Jorge' se enfrentó a una de las rectas finales más tensas de su, por ahora, corto recorrido. Jorge Javier Vázquez y su equipo concluían la emisión reuniendo a cuatro hermanos después de treinta años separados. Un momento que desató la emoción en los cuatro invitados, hasta el punto de que una de ellos, Lisy, perdió el conocimiento en pleno directo.

Jorge Javier trata de despertar a su invitada tras su desmayo en 'El diario de Jorge'

La invitada se encontraba junto a sus hermanas Wendy y Angy, momento en el que el presentador anunció que. El hermano entraba entonces entonces en plató, cachaba en mano, momento en el que las tres mujeres acudían a abrazarlo. Sin embargo, cuando llegó el turno de Lisy, ambos se tambalearon hasta que, a causa de su cojera, Tomy la dejó caer en el sofá, momento en el que

"¡Ay, ay, ay! ¡Ay, perdón!", exclamaba Vázquez, quien se había mantenido cerca de los hermanos, mientras se aproximaba a la afectada gritando su nombre. "Por dios, cuidado, cuidado", instaba el presentador, ante el evidente nerviosismo de sus otros tres invitados. Vázquez explicó a la audiencia que "de la emoción se ha desmayado", mientras trataba de darle aire con la mano. A pesar de los intentos por despertarla, Lisy continuó inconsciente, lo que obligó al presentador a continuar con el programa y dejar a los hermanos y a una compañera del equipo cuidando de la afectada.

"Te has quedado blanco"

Por suerte, el susto duró poco, dado que en cuanto Vázquez se situó ante las cámaras, se pudo ver levemente cómo Lisy comenzaba a recuperar la consciencia. "Madre mía... ya está, ya ha vuelto. Está bebiendo agua ya", explicó el catalán, notablemente nervioso, a la audiencia. Vázquez se mantuvo muy pendiente de la situación, dado que las cámaras dejaron de enfocar a la afectada: "Uf, qué susto nos hemos llevado. Todo en orden. Está ya recuperándose... ya está respirando bien".

"No lo podéis ver, pero es una estampa muy bonita los cuatro hermanos ahí abrazados", trasladó Vázquez, aún sofocado, momento en el que las cámaras enfocaban a los invitados y se podía ver cómo llegaba una de las enfermeras de la compañía para atender a Lisy. El programa encaraba así los últimos segundos de su emisión, momento en el que Vázquez conectó con Ana Rosa Quintana: "Imagino que un susto". "Madre mía, escucha: ha tenido que venir hasta la enfermera, no te digo más", trasladó el catalán, ante lo que su compañera recomendó que "te den un poquito de agua a ti, porque te has quedado blanco".