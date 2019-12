Los estrambóticos tatuajes de Lorena, comensal de 'First Dates': "Llevo un chóped con peto y un váter"

En 'First Dates' todo es posible, si no que se lo digan a los comensales que acudieron la noche del lunes 30 diciembre al programa. Como regalo navideño, el equipo de Carlos Sobera quiso dar una segunda oportunidad a algunos de los participantes que ya habían pasado por el restaurante de citas a ciegas, pero que por desgracia no habían conseguido dar con su otra mitad.

Jonathan y Lorena en la decisión final de 'First Dates'

Dos de los protagonistas de la noche fueron Lorena y Jonathan. Los dos jóvenes eran un tanto excéntricos: él acudió al programa con el pelo teñido de varios colores mientras que ella sorprendió a su acompañante con sus dos estrambóticos tatuajes. Los dos conectaron desde el primer momento y encontraron el punto de inflexión perfecto sobre el que hablar largo y tendido durante la velada: el mundo de Youtube, pues ambos eran "youtubers" y estaban muy orgullosos de la vida que llevaban en la red.

"Subo vídeos de lo que me da la gana, de risa. No tengo algo definido en el canal", comentó la madrileña a su cita. La respuesta de la estudiante no pudo gustarle más a Jonathan y añadió entre risas: "Yo también hago vídeos de risa. Igual salgo en calzoncillos pegándole con el 'mendingo' al lavabo". Lorena, entusiasmada con la contestación del valenciano, confesó ante las cámaras de 'First Dates': "Me ha hecho gracia imaginarle con la cola ahí dándole trastazos".

Minutos después, Jonathan preguntó a la madrileña si llevaba algún tatuaje. Haciéndose la interesante, Lorena solo le mostró uno de ellos: "Es una barra de chóped con un peto. Se llama chopeto. En bachillerato este dibujo lo hacía un montón", relató orgullosa entre risas a Jonathan. Pero ahí no quedo la cosa, el valenciano curioso por saber que más llevaba tatuado su acompañante preguntó: "¿Y el otro?", a lo que ella rápidamente le contestó: "¿De verdad quieres saber qué es? "Tengo un váter", espetó. Después de esa respuesta, Jonathan con su humor característico soltó: "Por favor, la cuenta".

Sentido del humor

El paso de Lorena y Jonathan por 'First Dates' llegaba a su fin. Jonathan fue el primero en aceptar tener una segunda cita con la estudiante, para poder "conocerse mejor" mientras que ella, a pesar de calificarle como alguien "chulo" y de bromear con que no quería tener un segundo encuentro con él, sí aceptó verle de nuevo porque le pareció "muy gracioso". Y es que entre tonteo y tonteo, quién sabe, lo mismo sale otra parejita del restaurante del amor.