Durante la tarde del 5 de enero de 2022, los colaboradores de 'Sálvame' quisieron sumarse a la tradición de los Reyes Magos y tres de ellos se vistieron como los embajadores de los mismos. De esta manera, Antonio Montero fue el de Melchor, Gustavo González fue el de Gaspar y Lydia Lozano se convirtió en el de Baltasar, pero nada más llegar al plató con un roscón cada uno de ellos, las críticas en redes sociales aparecieron.

Lydia Lozano, haciendo de Rey Baltasar en 'Sálvame'

¿El motivo? La reinterpretación que se hizo en Lydia Lozano del rey mago negro, maquillándola más subida de tono de lo habitual y fomentando así el blackface, lo que se traduce en una falta de respeto al intentar representar a una persona negra maquillando a una persona blanca para ello. Tras leer lo que los usuarios de Twitter estaban comentando, Lozano quiso responder a las críticas de una manera algo cuestionable.

"Que me escriban diciendo que yo como estoy morena... Baltasar era negro, que lo que yo estoy haciendo es una palabra nueva que no sabía: blackface. Que estoy haciendo racismo, ¡por Dios! Ni soy racista, ni este programa es racista, no tenemos un colaborador negro, ese es el único problema", explicaba la colaboradora de televisión, provocando que Paz Padilla gastase una broma de mal gusto: "Yo estoy negra", respondía entre risas, legitimando la frase hecha que también es racista.

"Hemos puesto un tono normalito, yo suelo estar así en verano, pero esto no es racismo, Baltasar es negro, yo soy una embajadora", se justificaba también Lydia Lozano, levantándose de su asiento al escuchar la música y marcándose un chuminero para zanjar la polémica. De esta manera, lo ocurrido generó una oleada de críticas a la periodista y al programa por lo ocurrido.

La primera vez que se habla del tema del blackface y lo hacen para hacer el ridiculo.



Es muy triste la poca gana que hay de escuchar cuando no nos apetece. Si está mal está mal y punto. https://t.co/DBLQHadStS — The Macarena (@iamthemacarena) January 6, 2022

Toda la gente defendiendo el blackface de Lydia Lozano?? Se os ve el plumero — EuroRamón Flowers ?????????????????????????????????? (@javierny) January 6, 2022

q hace Lydia Lozano maquillada de negra como si fuese Baltasar??????? el blackface?????? — ???? Sarah ???? (@akabratzzz) January 5, 2022

lydia lozano haciendo blackface como baltasar se me cae un mito — juan hoe (@revolnoom) January 5, 2022

Lydia Lozano haciendo blackface en directo, muy al hilo de twitter hoy pic.twitter.com/FKZvwTlL1Z — Adrián Amoedo ?????????? (@adrianamoedo) January 5, 2022

Paz Padilla y blackface de Lydia Lozano... tarde perfecta ????#Salvame #YoveoSalvame — Tination (@ml_carrillo) January 5, 2022

Más casos de blackface en España

Lo cierto es que lo ocurrido en 'Sálvame' durante la tarde del 5 de enero de 2022 es algo más que habitual en la televisión española. Al pensar en este tema, 'Tu cara me suena' es el primer programa que aparece en el debate, encontrándonos con gente que defiende el uso del blackface para una correcta caracterización de las personas negras, sin tener en cuenta el origen del mismo, donde se intentaba mostrar a los negros como personas pudientes o bien posicionadas, escondiendo la esclavitud al pintar de betún negro a personas blancas. Mientras que otra gran parte se declara detractora de la forma en la que se maquillan a las personas blancas en el formato de Antena 3, señalando que es algo racista, sin discusión.