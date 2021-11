Lydia Lozano sacó su lado más solidario para ayudar a los habitantes de La Palma. La colaboradora de televisión organizó un mercadillo de ropa solidario con el objetivo de recaudar dinero para los afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Sin embargo, Lozano fue cuestionada por sus compañeros, lo que le hizo perder los nervios y romper a llorar.

Lydia Lozano, en 'Sálvame'

Tras ver un vídeo del mercadillo, se pudo observar que muchos compañeros habían donado su ropa a la causa, lo que molestó a Jorge Javier Vázquez, quien comentó que Lozano no le había pedido ropa: "Me estoy quedando flipando, Lydia. A mí no me pediste ropa. Yo no me he enterado de que se podía donar", señaló. A lo que la tertuliana de 'Sálvame' respondió que no había sido ella la encargada de avisar a la gente, sino que fue la exdirectora de 'Mujeres y hombres y viceversa'.

Asimismo, Kiko Matamoros aseguró que él tampoco había sido avisado para contribuir con dicha iniciativa solidaria: "Me dijiste: 'Tu como tienes ropa tan cara, he pensado que no la ibas a dar'", lo que ella negó rotundamente. Unos minutos más tarde, la situación desbordó a Lydia Lozano, quien no pudo contener las lágrimas. Por último, sentenció: "Voy a decir la verdad, porque no se va a ensuciar una cosa tan bonita como la que hice", con la intención de desenmascarar el "egoísmo" de Laura Fa al negarse a donar ropa sabiéndolo, no como le ocurrió a Vázquez y Matamoros.

Todo un éxito

La idea de la veterana periodista dio sus frutos y el mercadillo se convirtió en todo un éxito. Centenares de personas acudieron al lugar para hacerse con la ropa de los colaboradores que se estaba vendiendo. Además, Lozano recibió el apoyo de sus compañeros de profesión, quienes no dudaron en donarle su ropa. La colaboración de rostros conocidos fue lo más clave del asunto, atrayendo así la atención de la gente. Allí se podía encontrar ropa de Belén Esteban, Marta López, la mujer de Alonso Caparrós, Paz Padilla, Terelu Campos, Carmen Borrego, Carlota Corredera, Emma García, Alexia Rivas y Sofía Suescun, entre muchos otros.