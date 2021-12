Lydia Lozano ha vuelto a La Palma tras la erupción del volcán. La colaboradora de 'Sálvame' hizo una conexión en directo desde el lugar de los hechos la tarde del 20 de diciembre y, aunque estaba muy afectada la última vez que visito la isla, en esta ocasión quiso lanzar un mensaje de optimismo y esperanza. Sin embargo, algunas de sus palabras levantaron algo de polémica.

Lydia Lozano, en 'Sálvame'

Jorge Javier Vázquez respondió a la periodista y quiso aclarar algunas cosas. Lozano confesó que las personas afectadas no estaban recibiendo la ayuda que le habían prometido y se quejó: "Las ayudas no están llegando", señaló. Dichas palabras enfadaron al presentador y puntualizó: "Decir de una manera categórica que las ayudas no están llegando... Supongo que las ayudas estarán llegando según su curso".

El catalán intentó ser justo y reprochó a Lydia que no era adecuado insinuar que el Gobierno no lo estaba haciendo, sobre todo cuando no se tenía la certeza de que fuera así. Aun con esto, la periodista insistió en que era fundamental ayudar a todas esas personas e incluso envió un mensaje para animar a la colaboración ciudadana: "La gente tiene que seguir donando".

Comprometida con la causa

Recordemos que Lozano organizó un mercadillo solidario con el fin de aportar su granito de arena. La tertuliana del corazón consiguió recaudar una gran cantidad de dinero para ayudar a los habitantes de La Palma, aunque también recibió críticas de sus compañeros por no avisarlos para donar ropa.