Por Alejandro Burrueco Marín |

'TardeAR' ha estado informando de lo ocurrido en una macrofiesta ilegal en una mansión ocupada de Estepona. Uno de los asistentes, de origen belga, fue asesinado en la fiesta, y el magacín de Telecinco tuvo la oportunidad de entrevistar el pasado 14 de agosto a uno de los intereses románticos del presunto asesino, que también estaba presente: "No tengo pareja, soy un alma libre. Yo estaba liándome con él, pero ya está".

'TardeAR' entrevista a Samara sobre lo ocurrido en la macrofiesta de Estepona

Samara no solo llevaba "dos semanas" viéndose con el presunto autor del crimen, sino que también era una de las organizadoras de la macrofiesta. "", respondió a los colaboradores cuando le preguntaron por el arma del crimen. "", explicó la joven entre carcajadas sobre el precio de la entrada.

La forma de narrar la situación de la chica molestó a la presentadora Beatriz Archidona: "Estamos hablando de fiestas clandestinas, Samara, a mí tampoco me hace tanta gracia porque justo en esa casa ha fallecido una persona". No obstante, Samara no recibió reprimenda por sus expresiones homófobas: "Los cabrones me empujaron y me dejaron atrás, en plan, estos maricones me dejaron la última. Yo, si hubiese sido un tío, hubiese ayudado a la mujer a subir, pero corrieron todos como unos maricones".

Una entrevista complicada

La crudeza de la historia no limitaba a Samara a la hora de referenciar que la víctima corrió "como 'supersaiyan'" cuando le dispararon. La joven decía que no conocía los negocios del presunto asesino porque ella "solo chingaba con él" y se enfureció cuando una colaboradora destacó que sí sabía que el presunto asesino tenía un arma: "¿Y eso cómo lo sabes tú? ¡Tú qué sabes lo que yo sé!". "Porque me lo has dicho a mí, me lo has dicho antes", respondió el reportero haciendo sonreír a Samara.