Por Joan Centelles Martínez |

'TardeAR' contó en su programa del lunes 12 de agosto con la presencia de Enrique del Pozo, que acudía en calidad de colaborador. El cantante y actor destapaba, de nuevo, en el espacio de Telecinco el presunto idilio que habría tenido Álvaro Muñoz Escassi con un actor muy famoso, del que terminaba desvelando que su nombre empezaba por la letra P. Sin embargo, las lagunas que tenía el relato y la ambigüedad al contarlo hicieron que fuera cuestionado por la propia presentadora, Beatriz Archidona, con la que protagonizó un rifirrafe en directo.

Beatriz Archidona y Enrique del Pozo en 'TardeAR'

Del Pozo explicó que el actor con el que Escassi habría protagonizado un romance se puso en contacto con él, después de que saliera a la luz el tema de los vídeos íntimos del exjinete con María José Suárez . Según le contó a Del Pozo,"La bomba atómica no es con quién se acuesta el señor Escassi, que es libre de hacer lo que quiera.", explicaba del Pozo sobre la información que estaba proporcionando.

"Lo que es un delito es grabarte sin consentimiento y sobre todo distribuirlo o enseñarlo", le contestaba Archidona, que no tardaba en preguntarse una cuestión muy importante: "Pero a ti este actor, P, te lo cuenta y te da permiso para que lo cuentes, pero no que se dé su nombre. Entonces, ¿por qué te lo cuenta? (...) ¿Por qué quiere que se sepa?". "Está en su derecho de contarlo (...) Tiene la duda y el miedo de que puede haber unos presuntos vídeos", explicaba el colaborador, antes de que el resto de colaboradores también le cuestionaran el hecho de por qué el actor no se lo había preguntado al propio Escassi.

Archidona volvía a insistir en que no entendía la finalidad de contar la historia si no conocían la identidad del actor. "Si tú tienes miedo por si hay unos vídeos, hay otros medios", explicaba ella. "Esta persona no pertenece a este entorno y entiendo que el miedo tiene la distancia muy larga y me lo cuenta para ver si yo me puedo enterar", le contestaba del Pozo. "¿Pero su forma de enterarse de si hay vídeos es que tú lo cuentes y se ponga un teléfono de aludidos por si alguien ha visto ese vídeo de Álvaro con un actor que ni siquiera sabemos su nombre? Es que me parece todo muy rocambolesco", reprochaba la presentadora.

Beatriz Archidona y Enrique del Pozo en 'TardeAR'

La conversación subió de tono

La conversación entre ambos se fue tensando cada vez más, y del Pozo le soltaba: "Este señor tiene derecho a decir que le estaba poniendo los cuernos con él. ¿Cuál es el problema? ¿Que hay que decir el nombre del actor para dar morbo? Pues no lo quiere decir", expresaba el colaborador. "No, pero hay cosas que no cuadran y si tú lanzas la piedra y escondes la mano. Al final estamos hablando de la nada...", respondía Archidona. Estas últimas palabras enfadaron a Del Pozo, que provocó que estallara contra la presentadora: "Desde el profundo respeto que te tengo, a mí no se me falta el respeto, yo llevo 15 años de profesión en estos platós y no hablo de la nada".

"De la nada sería abrir la caja de Pandora del señor Escassi, que me estoy mordiendo la lengua y lo hacemos todos. Que este señor haya ido a un plató a poner en evidencia y para justificar su bragueta dilatada decir que ella tenía una relación abierta me parece que tú como mujer deberías defender a esta señora. ¿Qué pasa que hay que defender a Escassi?", continuaba el cantante. "Yo no te pongo en duda, Enrique, pero hay cosas que no cuadran", zanjaba finalmente Archidona, poniendo punto final al tenso momento.