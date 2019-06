'¿Te lo vas a comer?' recibe intervención policial tras los graves insultos a Alberto Chicote

Alberto Chicote continúa con su objetivo de demostrar la mala calidad que reina en muchos comedores, dando igual en qué lugar estén establecidos. Tras poner en jaque hospitales y el ejército, se ha trasladado hasta Las Mesas, en Las Palmas, para desvelar qué se esconde en los comedores escolares. Pero en esta ocasión ha acudido hasta la Policía por un desagradable altercado.

La Policía y Alberto Chicote en '¿Te lo vas a comer?'

En lo que Chicote esperaba a que la Consejería de Sanidad le comunicara si podía acudir a una inspección de un colegio, el chef se trasladó a la sede se la empresa de catering Naranjo y Henríquez por no cumplir en su menú con los criterios nutricionales que marca la Consejería. Sin embargo, nadie quiso abrirle la puerta ni contestar al telefonillo, por lo que decidió llamar por teléfono para informarse. "Lo lamento, pero nadie va a hacer declaraciones", le contestó la voz al otro lado de la línea.

Uno de los trabajadores que se encontraban en la zona decidió responder a Chicote con un grave insulto: "Me cago en tu puta madre". El presentador no perdió la templanza y se acercó a la valla tras la que se encontraban los trabajadores, quienes no quisieron volver a decir nada. Sin embargo, sí que llamaron a la Policía a causa de la presencia de Chicote, personándose dos agentes para preguntarle por lo que ocurría. Las fuerzas de seguridad no pudieron hacer nada al respecto, por lo que solo trataron de mediar entre ambas posturas y terminaron marchándose.

Pillada a Inspección en un colegio

Otro de los momentos que vivió Alberto Chicote durante el programa de '¿Te lo vas a comer?' fue su encuentro con el inspector de Salud pública en el colegio en el que lo citaron para conocer cómo funciona este trabajo en los centros escolares. El chef se interesó por si al inspector le tocaba estar en ese colegio, pero la respuesta fue negativa. "Ayer comentaste que querías que te acompañase un inspector", respondió Francisco Martín, el Jefe de Servicio de Seguridad Alimentaria del Gobierno Canario.

"Pero quería acompañarlo a él en el sitio que le tocase, no donde hubieran preparado ustedes", contestó el presentador. "Lo que hemos hecho ha sido liberar a un inspector para que hiciera una inspección en este centro", le contaba el Director General de Salud. Ante la incertidumbre de Chicote de por qué en ese centro, el Director General se escudó en que le habían pedido que fuera uno de Las Palmas por cercanía.