A una semana de celebrar su gran final, 'GH VIP 8' enfrentó a sus seis finalistas a un juicio con distintas acusaciones, según su trayectoria en el concurso. En el caso de Laura Bozzo, la peruana fue acusada de veleta, para lo cual el programa contó no solo con sus compañeras Naomi Asensi y Pilar Llori como acusación, sino también con el hermano de Carmen Alcayde, Pedro. Una situación que, a ojos de Bozzo, era injusta, hasta el punto de que amenazó con abandonar el reality a pesar de encarar ya la recta final.

Laura Bozzo se enfrenta a su juicio en 'GH VIP 8'

"Sí,y estoy en mi derecho de no tener ningún tipo de relación con dos personas que se han burlado de mí", se defendió la concursante, al conocer los "cargos", con Asensi y Llori como parte "acusadora". Bozzo se enfrentó entonces a los argumentos de sus dos compañeras, después de quede esos bandazos que se le achacaban. Minutos después, el juez dio paso a una pausa publicitaria anunciando que,

"Sí, pero yo quisiera hablar con producción", anunció Bozzo, visiblemente molesta, poniéndose en pie. Mientras Telecinco emitía sus anuncios, en el directo de MiTele Plus, la concursante se lanzó contra Asensi y Llori: "Sí, búrlense, ríanse". "Es un juego, luego seguro que me hacen un juicio a mí, a Carmen, a todos", apuntó la valenciana, quien añadió que "treinta años de televisión, qué poco se notan". "A mí nadie me va a humillar. Lo que me acaban de hacer... Hay demandas por difamación, por si acaso", aseguró la peruana, hacia sus compañeras.

"Me largo hoy"

Además, Bozzo también tuvo que hacer frente a las acusaciones del hermano de Alcayde: "Laura ha engañado a mi hermana haciéndose pasar por su amiga y hablando mal de ella a sus espaldas". "Esto es disparen a Laura, estoy en shock (...) Estoy arrepintiéndome mucho de haber venido acá y haberme expuesto", llegó a confesar la concursante, quien contó con Miriam Saavedra, ganadora de la sexta edición del reality, como su defensora, antes de descubrir que el público la declaraba culpable con sus votos.

Con ese antecedente, Bozzo y Asensi volvieron juntas a la casa, en la señal de pago de Mediaset, donde las recibió Albert Infante. "¿Qué tal? ¿Habéis tenido lo mismo que yo?", quiso saber el barcelonés, puesto que él había sido el primero en inaugurar la ronda de juicios. "Olvídate", soltaba su compañera, visiblemente enfadada. De hecho, la peruana acusó a Asensi, Llori y Alcayde de "sacarme la mierda" y afirmó que "me largo hoy ya", al mismo tiempo que se alejaba de sus compañeras. "Bien que nos hemos portado, que te podía haber sacado de mierda... y no he dicho nada", defendió la valenciana.