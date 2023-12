Por Fernando S. Palenzuela |

Con la recta final de 'GH VIP 8', varios de los exconcursantes han regresado a la casa como jefes de campaña de los finalistas. Esta entrada se produjo en la noche del 17 de diciembre, durante la emisión de 'GH VIP: El debate'. Habiendo sido expulsado Michael Terlizzi, tan solo cuatro de los cinco exparticipantes convivirán en la casa hasta el 20 de diciembre para apoyar a sus defendidos.

Alex Caniggia en 'GH VIP: El debate'

Una vez se produjeron todos los reencuentros, Alex Caniggia Gustavo Guillermo , a falta de Carmen Alcayde que había sido recién nombrada, Ion Aramendi no esperaba mucho tiempo y, tras darles la bienvenida, se dirigía al argentino: "¿Tienes ganas de ver a Naomi?". "", aseguraba este, pero añadía: "Obviamente le voy a decir un par de cosas que vi, vídeos,".

El presentador daba paso a Naomi Asensi y su defensora y, nada más entrar por el ascensor, Caniggia la llamaba sanguijuela, mientras que la valenciana pedía que se dijeran las cosas "a la carita". "Me gustaría escuchar los motivos por los que te pones a insultar por redes sociales a una compañera con la que te has llevado bien", pedía ella. El que fuera líder del team naranja negaba haberla insultado, pues decía que tan solo la había llamado "sanguijuela falsa": "Ví vídeos que demostraban eso".

Un vídeo que no recuerda

"Eres una falsa de mierda, diciendo que Alex no era tan favorito, cuando sabes que yo era refavorito y era el ganador", comentaba "El Mandi". Asensi no recordaba haber dicho eso y aseguraba que le parecía "una bobada porque era obvio" que era el favorito: "Un vídeo en el que yo digo, que lo pongo en duda, que Alex no era tan favorito, ¿es para sanguijuela falsa? De 800.000 cosas bonitas que he dicho de ti (...), por ese momento". "Yo pensé que éramos amigos y después ningún amigo", remataba el expulsado ante la cara de asombro de su compañera.