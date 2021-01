Telecinco contraprograma 'Love is in the air' en la noche del miércoles 13 de enero

Según la Ley General de Comunicación Audiovisual, las cadenas tienen que dar a conocer su programación con 72 horas de antelación, ya que si no se consideraría contraprogramar, lo que incurriría en una multa. Sin embargo, Telecinco, que estrenó 'Love is in the air' el pasado lunes 11 de enero, ha realizado varios bailes de programación fuera de este plazo.

'Love is in the air'

En un primer momento, Telecinco anunció que el miércoles 13 de enero había colocado en la parrilla de 22h a 23h un episodio de 'Love is in the air', a la que posteriormente le seguiría la película "Es por tu bien". Sin embargo, durante el lunes realizó una modificación en esta parrilla, alargando la duración de la serie turca hasta las 00h y sin mencionar la emisión de la cinta por ningún lado.

Este cambio incluso afectaba a la madrugada, puesto que en un principio la intención era emitir a las 00h45 la película "Ciberacoso", pero finalmente, por estos cambios, está programada a las 00h "Un buen partido" y, a continuación, "Duerme, pequeña". En suma, la cadena principal de Mediaset ya ha desvelado la programación del jueves 14, que es exactamente la que había previsto para el día previo en un primero momento: un episodio de 'Love is in the air' seguido de "Es por tu bien".

¿A qué puede deberse este cambio?

La semana del 4 de enero, Antena 3 decidió programar el tándem 'Mi hija' y 'Mujer' en el prime time del lunes y el martes, mientras que al día siguiente emitía otro episodio más de 'Mi hija'. No obstante, la cadena de San Sebastián de los Reyes ha optado por no repetir esa estrategia esta semana, de modo que el miércoles tiene prevista la emisión de "3 bodas de más". En un primer momento, Mediaset podría haber pensado que su competencia más directa repetiría esta estrategia, tratando de frenar al nuevo éxito turco con la cinta de Carlos Therón. Es al ver que esto no ocurría cuando podría haberse planteado realizar un cambio de última hora en su parrilla.