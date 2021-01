Telecinco estrena la serie turca 'Love is in the air' el próximo lunes 11 de enero

El pasado mes de julio llegó al prime time de Antena 3 la serie 'Mujer', una ficción turca sobre la que nadie podía esperar el éxito que estaba por venir. Recientemente, con la llegada de 'Mi hija' -que consiguió ser la serie más vista de los últimos dos años- al canal principal de Atresmedia ha demostrado que el éxito de la primera no es algo aislado, sino que se trata de todo un fenómeno por la ficción del país del sureste europeo.

Protagonistas de 'Love is in the air'

Por ello, ahora es el grupo Mediaset España quien ha decidido unirse también a este fenómeno turco en su canal generalista, por lo que estrenará la serie 'Love is in the air' el próximo lunes a las 22:00h en Telecinco. Este estreno, además, podrá verse también en simulcast a través de otros canales del grupo de comunicación como Divinity, FDF, Energy o Be Mad. La emisión de la telenovela turca estará seguida por la emisión de la película "Pretty Woman", protagonizada por Richard Gere y Julia Roberts.

Sinopsis de 'Love is in the air'

La nueva serie del prime time de Mediaset cuenta la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que se enfrenta al joven y rico heredero Serkan Bolat cuando pierde, por su culpa, la beca que le iba a permitir estudiar en Italia. Para enmendar su error, Bolat le propone un trato: si acepta pasar dos meses con él como si fuese su prometida, le ayudará a pagar sus estudios. Pero este acuerdo cambiará el rumbo de sus vidas para siempre.

La telenovela inició su emisión en Turquía el pasado julio de 2020 a través del canal FOX, y a diferencia de las emitidas por Antena 3, que han escogido ficciones ya finalizadas, la de Mediaset sigue en emisión en su país de origen. Con la llegada de esta ficción al canal de Fuencarral, 'Love is in the air' se enfrentará al tándem que forman el programa 'El hormiguero' y la ficción 'Mujer' en el canal principal de Atresmedia.