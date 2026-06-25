Por Diego López |

Telecinco ya tiene fecha de estreno para otra de las piezas de su nueva tarde. La cadena lanzará el próximo lunes, 29 de junio, el nuevo magacín 'El verano se mueve'. El programa, producido por Unicorn Content, será el sustituto de 'El tiempo justo', a priori durante la franja estival, aunque su continuidad dependerá de las audiencias cosechadas.

'El verano se mueve' es un nuevo magacín presentado por Ion Aramendi y Kike Quintana, sobrino de Ana Rosa, cuya peculiaridad es que cada semana emitirá una de sus emisiones desde un punto distinto de la geografía española.

Se trata de un programa que Telecinco ha colocado a última hora en la renovación de sus tardes, y que no presentó junto al resto de sus ofertas vespertinas, como 'Amor... ¡o lo que surja!' o '¡De lunes a viernes!', que se anunciaron en una nota conjunta junto a 'El show de Paz' para los fines de semana.

Un arranque complicado

Aunque todavía es muy pronto para analizar los resultados de la nueva estrategia de Telecinco,. Sólo se conocen las audiencias de los dos primeros programas de 'Amor... ¡o lo que surja!', y el programa de Carlos Lozano ha arrancado empeorando los datos de 'El tiempo justo' en la franja.

En su debut, el espacio de citas anotó un 6,8% con 632.000 seguidores, mientras que en su segunda emisión marcó un similar 6,9% con 630.000 espectadores.

Tras el anuncio de la fecha de estreno de Ion Aramendi, ya sólo queda conocer oficialmente la fecha de arranque de '¡De lunes a viernes!' que, en principio, llegará una semana más tarde, el 6 de julio.

La nueva franja vespertina de Telecinco no se enfrentará a demasiadas novedades en la competencia este verano, puesto que el resto de cadenas apuestan por la continuidad total de sus espacios durante los meses de julio y agosto, ya sean series, concursos o magacines, estos últimos con los presentadores suplentes.

A una semana para terminar junio, Telecinco promedia en el mes un 8,6% en tercera posición, datos todavía por encima de su mínimo histórico cosechado en agosto pasado con un 8% de share. La cadena de Mediaset espera con esta batería de novedades por lo menos quedar por encima de los nefastos datos de hace un año.