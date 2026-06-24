El partido entre Inglaterra y Ghana del Mundial 2026 lidera con más de 2 millones y un 22%

Audiencias Martes 23 de Junio de 2026
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Nueva noche marcada por el fútbol. El encuentro del Mundial 2026 entre Inglaterra y Ghana se impone con claridad al reunir a 2,1 millones y firmar un 22%, convirtiéndose en la oferta más seguida de la noche y dejando sin opciones al resto de cadenas. La segunda posición es para 'En tierra lejana', que registra un 11,1% y apenas pierde 69.000 seguidores respecto a la semana anterior, aunque cede 1,8 puntos frente a la oferta del fútbol.
Por detrás se sitúa 'Código 10', que centró gran parte de su contenido en la sentencia del Tribunal Supremo por el Caso Mascarillas. El espacio de Cuatro mejora siete décimas en una semana hasta alcanzar un 9,2%. También logra mantener el tipo 'First Dates Summer', que firma un 7,7% en Telecinco y repite exactamente la misma cuota que en su estreno del lunes. En laSexta, 'Cara al show' crece tres décimas respecto a la semana pasada y alcanza un 5,1%. Por su parte, 'Versión española' mantiene prácticamente sus registros con la emisión de "Una mujer fantástica", que anota un 2,5% en La 2.
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En el access prime time, excluyendo el tramo coincidente con el partido, 'El hormiguero' vuelve a liderar con comodidad al marcar un 12,1% y superar los 1,2 millones, perdiendo únicamente dos décimas respecto a hace siete días. La segunda plaza es para 'Horizonte', que mejora siete décimas y alcanza un 8,5%. También firman una buena noche 'El intermedio', que sube ocho décimas hasta el 6%, y 'Cifras y letras', que crece nueve décimas y registra un 5,3%, consolidándose frente a la competencia del Mundial.
Prime time
FIFA World Cup 20262.035.000 21,2%
Fútbol: Copa Mundial 2.128.000 22,0%
Trivial Pursuit460.000 5,2%
Cifras y letras537.000 5,3%
Versión española presentación 180.000 2,3%
Versión española 226.000 2,5%
El hormiguero 1.228.000 12,1%
En tierra lejana764.000 11,1%
First Dates415.000 4,8%
Horizonte853.000 8,5%
Código 10: avance672.000 7,5%
Código 10448.000 9,2%
First Dates: summer684.000 7,7%
La Sexta Clave357.000 4,3%
El Intermedio600.000 6,0%
Cara al show con Marc Giro377.000 5,1%
Late night
Al cielo con ella426.000 8,4%
Al cielo con ella151.000 5,9%
Versión española coloquio 98.000 1,6%
Cine 39.000 1,3%
En tierra lejana208.000 6,8%
Sportium Game Show70.000 3,4%
En el punto de mira 140.000 6,2%
Cine 5 estrellas 246.000 7,0%
Cara al show con Marc Giro91.000 3,0%
Sobremesa y tarde
Teledeporte directo al mundial1.108.000 11,6%
Directo al grano884.000 10,0%
Valle Salvaje818.000 10,6%
La promesa1.003.000 13,1%
Malas lenguas818.000 10,6%
Aquí la Tierra913.000 11,5%
Saber y ganar657.000 6,9%
Grandes documentales354.000 4,1%
Atlántico norte: el océano oscuro 346.000 3,9%
Los más feos del mundo371.000 4,5%
Malas lenguas565.000 7,3%
Sukha266.000 3,5%
Jeopardy182.000 2,3%
Sueños de libertad1.250.000 13,6%
Y ahora Sonsoles797.000 10,1%
Pasapalabra1.419.000 17,9%
Todo es mentira699.000 8,1%
Lo sabe, no lo sabe362.000 4,7%
Amor...¡o lo que surja!630.000 6,9%
El tiempo justo596.000 7,4%
El diario de Jorge584.000 7,6%
¡Allá tú!615.000 7,8%
Zapeando492.000 5,4%
Más vale tarde396.000 5,1%
Mañana
La hora de La 1352.000 18,5%
Mañaneros 360457.000 13,8%
Mañaneros 360852.000 10,4%
Pueblo de Dios 15.000 2,0%
Arqueomania 23.000 2,2%
Campos de batalla naturales 29.000 2,0%
Agrosfera24.000 1,2%
Aquí hay trabajo39.000 1,8%
La aventura del saber35.000 1,5%
Zoom tendencias33.000 1,4%
Escapadas extraordinarias69.000 2,7%
El western de La 2 89.000 2,5%
El cazador111.000 1,7%
El cazador245.000 2,7%
Espejo público277.000 10,2%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 904.000 16,7%
La ruleta de la suerte1.578.000 20,6%
¡Toma salami! 15.000 1,4%
Alerta Cobra 19.000 1,3%
Alerta Cobra 59.000 2,8%
En boca de todos329.000 9,9%
La mirada crítica197.000 12,5%
El programa de AR315.000 13,3%
Vamos a ver383.000 10,7%
El precio justo596.000 8,8%
Aruser@s el humorning121.000 9,8%
Aruser@s261.000 11,8%
Al rojo vivo295.000 7,5%
Informativos
En la sobremesa del martes, 'Antena 3 noticias 1' mantiene el liderazgo con un 22,8%, aunque cede 0,4 puntos respecto al mismo día de la semana pasada. La gran sorpresa llega de 'Antena 3 noticias 2', que escala 3,3 puntos hasta el 19,1%, su mejor registro comparativo de las últimas semanas. En el lado contrario, 'laSexta noticias 14h' es la que más retrocede: pierde 1,1 puntos y se queda en el 7,3%. 'Noticias Cuatro 1' es la excepción positiva entre los canales secundarios, con una subida de 1,3 puntos hasta el 8,8%.
En la noche, el movimiento más llamativo es el de 'Noticias Cuatro 2', que se desploma 1,7 puntos hasta el 4,3% tras el 6,0% que firmó hace siete días. 'Antena 3 noticias 2' ya había absorbido buena parte de esa audiencia en la tarde, y el efecto se prolonga en la franja nocturna. 'Informativos Telecinco 21:00' sube 0,7 puntos hasta el 7,4%, mientras que 'laSexta noticias 20h' cede 0,8 puntos y se sitúa en el 6,4%. 'Telediario 2' cierra la noche con un sólido 15,4%.
Informativo territorial 1787.000 11,7%
Telediario 11.148.000 12,4%
Telediario 21.307.000 15,4%
Noticias de la mañana221.000 14,4%
Antena 3 noticias 12.141.000 22,8%
Antena 3 noticias 21.642.000 19,1%
Noticias Cuatro 1648.000 8,8%
El desmarque Cuatro 1450.000 5,0%
Noticias Cuatro 2332.000 4,3%
El matinal110.000 11,4%
Informativos Telecinco 15:00851.000 9,1%
Informativos Telecinco 21:00630.000 7,4%
laSexta noticias 14h608.000 7,3%
laSexta noticias: Jugones444.000 4,7%
laSexta noticias 20h502.000 6,4%