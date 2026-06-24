El partido entre Inglaterra y Ghana del Mundial 2026 lidera con más de 2 millones y un 22%

Por Redacción |

Nueva noche marcada por el fútbol. El encuentro del Mundial 2026 entre Inglaterra y Ghana se impone con claridad al reunir a 2,1 millones y firmar un 22%, convirtiéndose en la oferta más seguida de la noche y dejando sin opciones al resto de cadenas. La segunda posición es para 'En tierra lejana', que registra un 11,1% y apenas pierde 69.000 seguidores respecto a la semana anterior, aunque cede 1,8 puntos frente a la oferta del fútbol.

Por detrás se sitúa 'Código 10', que centró gran parte de su contenido en la sentencia del Tribunal Supremo por el Caso Mascarillas. El espacio de Cuatro mejora siete décimas en una semana hasta alcanzar un 9,2%. También logra mantener el tipo 'First Dates Summer', que firma un 7,7% en Telecinco y repite exactamente la misma cuota que en su estreno del lunes. En laSexta, 'Cara al show' crece tres décimas respecto a la semana pasada y alcanza un 5,1%. Por su parte, 'Versión española' mantiene prácticamente sus registros con la emisión de "Una mujer fantástica", que anota un 2,5% en La 2.

En el access prime time, excluyendo el tramo coincidente con el partido, 'El hormiguero' vuelve a liderar con comodidad al marcar un 12,1% y superar los 1,2 millones, perdiendo únicamente dos décimas respecto a hace siete días. La segunda plaza es para 'Horizonte', que mejora siete décimas y alcanza un 8,5%. También firman una buena noche 'El intermedio', que sube ocho décimas hasta el 6%, y 'Cifras y letras', que crece nueve décimas y registra un 5,3%, consolidándose frente a la competencia del Mundial.

Roro en su visita a 'El hormiguero' de Pablo Motos

Prime time

La 1

FIFA World Cup 20262.035.000 21,2% Fútbol: Copa Mundial Inglaterra-Ghana: previa 2.128.000 22,0%

La 2

Trivial Pursuit460.000 5,2% Cifras y letras537.000 5,3% Versión española presentación Una mujer fantástica 180.000 2,3% Versión española Una mujer fantástica 226.000 2,5%

Antena 3

El hormiguero Roro 1.228.000 12,1% En tierra lejana764.000 11,1%

Cuatro

First Dates415.000 4,8% Horizonte853.000 8,5% Código 10: avance672.000 7,5% Código 10448.000 9,2%

Telecinco

First Dates: summer684.000 7,7%

laSexta

La Sexta Clave357.000 4,3% El Intermedio600.000 6,0% Cara al show con Marc Giro377.000 5,1%

Escena de la película "Operación Camarón"

Late night

La 1

Al cielo con ella426.000 8,4% Al cielo con ella151.000 5,9%

La 2

Versión española coloquio Una mujer fantástica 98.000 1,6% Cine Deuda de sangre 39.000 1,3%

Antena 3

En tierra lejana208.000 6,8% Sportium Game Show70.000 3,4%

Cuatro

En el punto de mira El falso representante 140.000 6,2%

Telecinco

Cine 5 estrellas Operación camarón 246.000 7,0%

laSexta

Cara al show con Marc Giro91.000 3,0%

Lope y Vera tras comprometerse en 'La promesa'

Sobremesa y tarde

La 1

Teledeporte directo al mundial1.108.000 11,6% Directo al grano884.000 10,0% Valle Salvaje818.000 10,6% La promesa1.003.000 13,1% Malas lenguas818.000 10,6% Aquí la Tierra913.000 11,5%

La 2

Saber y ganar657.000 6,9% Grandes documentales354.000 4,1% Atlántico norte: el océano oscuro Descubriendo la vida 346.000 3,9% Los más feos del mundo371.000 4,5% Malas lenguas565.000 7,3% Sukha266.000 3,5% Jeopardy182.000 2,3%

Antena 3

Sueños de libertad1.250.000 13,6% Y ahora Sonsoles797.000 10,1% Pasapalabra1.419.000 17,9%

Cuatro

Todo es mentira699.000 8,1% Lo sabe, no lo sabe362.000 4,7%

Telecinco

Amor...¡o lo que surja!630.000 6,9% El tiempo justo596.000 7,4% El diario de Jorge584.000 7,6% ¡Allá tú!615.000 7,8%

laSexta

Zapeando492.000 5,4% Más vale tarde396.000 5,1%

Mañana

La 1

La hora de La 1352.000 18,5% Mañaneros 360457.000 13,8% Mañaneros 360852.000 10,4%

La 2

Pueblo de Dios Lauk puk: una carrera de fondo 15.000 2,0% Arqueomania Los moradores de las cuevas 23.000 2,2% Campos de batalla naturales Al rojo vivo 29.000 2,0% Agrosfera24.000 1,2% Aquí hay trabajo39.000 1,8% La aventura del saber35.000 1,5% Zoom tendencias33.000 1,4% Escapadas extraordinarias69.000 2,7% El western de La 2 La carga de la policía montada (1966) 89.000 2,5% El cazador111.000 1,7% El cazador245.000 2,7%

Antena 3

Espejo público277.000 10,2% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Crema de lechuga con picatostes 904.000 16,7% La ruleta de la suerte1.578.000 20,6%

Cuatro

¡Toma salami! Niu York, Niu York 15.000 1,4% Alerta Cobra Vendetta 19.000 1,3% Alerta Cobra Cobra, encargaos vosotros 59.000 2,8% En boca de todos329.000 9,9%

Telecinco

La mirada crítica197.000 12,5% El programa de AR315.000 13,3% Vamos a ver383.000 10,7% El precio justo596.000 8,8%

laSexta

Aruser@s el humorning121.000 9,8% Aruser@s261.000 11,8% Al rojo vivo295.000 7,5%

Informativos

En la sobremesa del martes, 'Antena 3 noticias 1' mantiene el liderazgo con un 22,8%, aunque cede 0,4 puntos respecto al mismo día de la semana pasada. La gran sorpresa llega de 'Antena 3 noticias 2', que escala 3,3 puntos hasta el 19,1%, su mejor registro comparativo de las últimas semanas. En el lado contrario, 'laSexta noticias 14h' es la que más retrocede: pierde 1,1 puntos y se queda en el 7,3%. 'Noticias Cuatro 1' es la excepción positiva entre los canales secundarios, con una subida de 1,3 puntos hasta el 8,8%.

En la noche, el movimiento más llamativo es el de 'Noticias Cuatro 2', que se desploma 1,7 puntos hasta el 4,3% tras el 6,0% que firmó hace siete días. 'Antena 3 noticias 2' ya había absorbido buena parte de esa audiencia en la tarde, y el efecto se prolonga en la franja nocturna. 'Informativos Telecinco 21:00' sube 0,7 puntos hasta el 7,4%, mientras que 'laSexta noticias 20h' cede 0,8 puntos y se sitúa en el 6,4%. 'Telediario 2' cierra la noche con un sólido 15,4%.

La 1

Informativo territorial 1787.000 11,7% Telediario 11.148.000 12,4% Telediario 21.307.000 15,4%

Antena 3

Noticias de la mañana221.000 14,4% Antena 3 noticias 12.141.000 22,8% Antena 3 noticias 21.642.000 19,1%

Cuatro

Noticias Cuatro 1648.000 8,8% El desmarque Cuatro 1450.000 5,0% Noticias Cuatro 2332.000 4,3%

Telecinco

El matinal110.000 11,4% Informativos Telecinco 15:00851.000 9,1% Informativos Telecinco 21:00630.000 7,4%

laSexta

laSexta noticias 14h608.000 7,3% laSexta noticias: Jugones444.000 4,7% laSexta noticias 20h502.000 6,4%

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