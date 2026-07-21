Telecinco estrena este miércoles 'Sandokán', la serie protagonizada por Can Yaman

Por Fidel Conejero |

Telecinco ha decidido aprovechar el final del Mundial para lanzar su nueva serie 'Sandokán'. La cadena estrenará este miércoles 22 de julio la nueva adaptación televisiva del legendario personaje creado por Emilio Salgari, protagonizada por Can Yaman. La ficción desembarcará en el prime time, a partir de las 23:00 horas, con una doble entrega para presentar a los espectadores esta nueva adaptación del universo del conocido "tigre de Malasia".

El actor turco, convertido en una de las figuras más populares de la ficción internacional gracias a títulos como 'Erkenci Kus. Pájaro soñador' o 'Dolunay', encabeza el reparto de esta superproducción internacional acompañado por Alanah Bloor, Ed Westwick, Alessandro Preziosi, John Hannah, Owen Teale, Madeleine Price y Samuele Segreto, entre otros.

Ambientada en Borneo en 1841, la serie sigue a Sandokán, un carismático pirata que lucha por la libertad de su pueblo frente al dominio colonial británico. Su destino cambia cuando conoce a Marianna Guillonk, la hija del cónsul inglés, dando comienzo a una historia en la que se mezclan la aventura, la acción y el romance. La ficción explora además los orígenes del personaje y el camino que lo lleva a convertirse en una leyenda.

Así comienza la aventura de 'Sandokán'

En el primero de los dos episodios que Telecinco emitirá en la noche del miércoles,aborda un barco para hacerse con su cargamento yque está convencido de que el pirata es el guerrero anunciado por una. Más tarde, durante una, conoce a Marianna Guillonk y se cruza por primera vez con

La segunda entrega mostrará la celebración del vigésimo primer cumpleaños de Marianna, un evento al que acudirán tanto Sandokán como Brooke y que incrementará la rivalidad entre ambos. Al mismo tiempo, el protagonista preparará un arriesgado plan para rescatar a Yanez y al resto de sus compañeros, encarcelados tras haber sido capturados, mientras intenta mantener oculta su verdadera identidad.

Dirigida por Jan Maria Michelini y Niccola Abbantangelo, 'Sandokán' ha sido rodada en distintas localizaciones de las regiones italianas de Lacio, Toscana y Calabria, transformadas para recrear los paisajes del sudeste asiático donde transcurre la historia.