La celebración de la Selección Española en Cibeles lidera con más de 4 millones y un 36%

Por Redacción |

Tras el triunfo de la Selección Española en el Mundial de Fútbol 2026, La 1 de TVE decidió volcar prácticamente toda su programación en la celebración de los Campeones del Mundo, siendo el acto en la plaza de Cibeles de Madrid el momento culminante de toda la jornada. El evento en la céntrica plaza madrileña, con los jugadores y el seleccionador Luis de la Fuente, consigue más de 4,1 millones de espectadores y un 36% de cuota de pantalla, dejando sin opciones a la competencia.

En el resto de cadenas, 'En tierra lejana', en Antena 3, registra un 8,1% con 712.000 fieles, perdiendo más de tres puntos respecto a la semana anterior. Por su parte, 'Universo Calleja', en Telecinco, anota un 7,8% y poco más de medio millón de seguidores.

En laSexta, 'El taquillazo', con "Camera Café, la película", obtiene un 4,4%, mientras que en Cuatro 'El mago del vino' se queda con un 3,8% y algo más de 300.000 televidentes, perdiendo 3,1 puntos en siete días. En La 2, la película de 'Cine clásico', "Con él llegó el escándalo", firma un 3,6% de cuota de pantalla.

Arturo Valls con Esperanza Pedreño y Carlos Chamarro en "Camera Café: la película"

Prime time

La 1

Imparables: un equipo de leyenda4.152.000 36,0% Fútbol: Copa mundial España-Argentina: final 682.000 11,7%

La 2

Trivial Pursuit384.000 3,5% Cifras y letras471.000 3,9% Cine clásico Con él llegó el escándalo 322.000 3,6%

Antena 3

El hormiguero 20 años juntos Karlos Arguiñano 707.000 5,8% En tierra lejana712.000 8,1%

Cuatro

First Dates427.000 4,1% Horizonte744.000 6,2% El mago del vino309.000 3,8%

Telecinco

First Dates: Summer688.000 5,7% Universo Calleja543.000 7,8%

laSexta

La Sexta Clave353.000 3,5% El Intermedio: The Very Best325.000 2,7% El taquillazo Camera café, la película 322.000 4,4%

Ferran Torres tras marcar el gol en el España - Argentina

Late night

La 1

Prórroga fútbol: Copa mundial España-Argentina: final 380.000 13,8% Post fútbol: Copa mundial España-Argentina: final 263.000 13,6%

La 2

Cine La luz de Elna 71.000 2,5%

Antena 3

En tierra lejana244.000 7,2% Sportium Game Show71.000 3,9%

Cuatro

El chofer de Ruiz-Mateos El presidente 150.000 3,8% El chofer de Ruiz-Mateos Para siempre, rayista 109.000 4,4% Sportium Game Show48.000 2,5%

Telecinco

Planeta Calleja Omar Montes 237.000 8,0% Gran Madrid Show70.000 3,4%

laSexta

Cine Como la vida misma (2017) 106.000 3,9%

Gonzalo Miró y Martín Barreiro en 'Directo al grano'

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano1.697.000 18,8% La segunda estrella es nuestra2.253.000 27,2% Enhorabuena, campeones2.681.000 30,4%

La 2

Saber y ganar498.000 5,0% Grandes documentales303.000 3,6% Australia indómita304.000 3,4% Lugares extraordinarios del mundo Madagascar 314.000 3,8% Lugares extraordinarios del mundo Jamaica 369.000 4,5% Nueva Zelanda en tren277.000 3,3% Nueva Zelanda en tren285.000 3,5% Carreteras extremas Cruzando las columnas de Hércules 255.000 3,0% Jeopardy199.000 2,2%

Antena 3

Sueños de libertad1.216.000 13,0% YAS Verano773.000 9,3% Pasapalabra1.177.000 12,9%

Cuatro

Todo es mentira: Summer Tem663.000 7,4% Lo sabe, no lo sabe295.000 3,5%

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!442.000 4,7% El verano se mueve399.000 4,8% ¡De lunes a viernes!470.000 5,7% ¡Allá tú!558.000 6,2%

laSexta

Zapeando648.000 7,0% Más vale tarde391.000 4,7%

Mañana

La 1

La hora de La 1601.000 32,1% Mañaneros 3601.171.000 26,1%

La 2

Jardines con historia Jardines de Santa Clotilde 6.000 0,7% Gigantes y salvajes Gigantes en tierras altas 14.000 1,2% Pueblo de Dios Mi mundo imaginario 3.000 0,2% El señor de los bosques Hoces del Duratón, Segovia 24.000 1,3% El señor de los bosques Valle de Iruelas, Ávila 25.000 1,2% El señor de los bosques Monte Abantos 27.000 1,1% Rutas bizarras El museo de la tortura y el laberinto más grande de España 38.000 1,5% Las rutas dAmbrosio La Siberia extremeña 99.000 3,2% Curro Jiménez La leyenda de Zacarías Mendoza 147.000 3,6% El cazador103.000 1,6% El cazador178.000 1,9%

Antena 3

Espejo público verano324.000 11,6% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Vainas al vapor con mollejas de pato 657.000 12,0% La ruleta de la suerte1.338.000 17,0%

Cuatro

Love Shopping TV1.000 0,1% ¡Toma salami! -Yayos- llenos de vitalidad 11.000 1,3% Alerta Cobra Padres infiltrados 9.000 0,7% Alerta Cobra Caída libre 29.000 1,8% Alerta Cobra Sangre y agua 32.000 1,5% En boca de todos258.000 7,3%

Telecinco

La mirada crítica252.000 12,5% Vamos a ver verano289.000 8,9% El precio justo474.000 6,6%

laSexta

Equipo de investigación La reventa de zapatillas 3.000 0,5% Equipo de investigación Camisetas de fútbol: furor millonario 20.000 1,7% Aruser@s Fresh114.000 5,4% Al rojo vivo286.000 6,9%

Informativos

El gran movimiento de la sobremesa del lunes es el espectacular rebote de La 1: 'Telediario 1' pasa de un 15,3% hace siete días a un 25,2% esta semana, casi diez puntos de diferencia que le devuelven el liderazgo con autoridad. En el lado contrario, 'Antena 3 noticias 1' retrocede de un 22,2% a un 20,2%, cediendo así la primera posición que había ocupado el lunes anterior. 'laSexta noticias 14h' es la otra cara positiva del día: sube de un 6,6% a un 8,3%, ganando casi dos puntos y consolidando su tercera plaza en la franja.

En la noche, los datos reflejan una jornada de caídas generalizadas respecto al lunes anterior. 'Informativos Telecinco 21:00' baja de un 7,7% a un 6,2%, mientras que 'laSexta noticias 20h' retrocede de un 6,8% a un 5,1%, perdiendo más de punto y medio.

La 1

Telediario matinal340.000 38,6% Telediario 12.510.000 25,2% Informativo territorial 22.203.000 21,9%

Antena 3

Noticias de la mañana179.000 14,8% Antena 3 noticias 12.031.000 20,2% Antena 3 noticias 21.531.000 14,6%

Cuatro

Noticias Cuatro 1712.000 9,5% El desmarque Cuatro 1541.000 5,5% Noticias Cuatro 2465.000 5,3%

Telecinco

El matinal34.000 5,4% El matinal85.000 9,1% El matinal148.000 11,3% Informativos Telecinco 15:00758.000 7,5% Informativos Telecinco 21:00644.000 6,2%

laSexta

laSexta noticias 14h724.000 8,3% laSexta noticias: Jugones526.000 5,2% laSexta noticias 20h449.000 5,1%

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