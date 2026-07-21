La celebración de la Selección Española en Cibeles lidera con más de 4 millones y un 36%

Audiencias Lunes 20 de Julio de 2026
26,9%
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Tras el triunfo de la Selección Española en el Mundial de Fútbol 2026, La 1 de TVE decidió volcar prácticamente toda su programación en la celebración de los Campeones del Mundo, siendo el acto en la plaza de Cibeles de Madrid el momento culminante de toda la jornada. El evento en la céntrica plaza madrileña, con los jugadores y el seleccionador Luis de la Fuente, consigue más de 4,1 millones de espectadores y un 36% de cuota de pantalla, dejando sin opciones a la competencia.
En el resto de cadenas, 'En tierra lejana', en Antena 3, registra un 8,1% con 712.000 fieles, perdiendo más de tres puntos respecto a la semana anterior. Por su parte, 'Universo Calleja', en Telecinco, anota un 7,8% y poco más de medio millón de seguidores.
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En laSexta, 'El taquillazo', con "Camera Café, la película", obtiene un 4,4%, mientras que en Cuatro 'El mago del vino' se queda con un 3,8% y algo más de 300.000 televidentes, perdiendo 3,1 puntos en siete días. En La 2, la película de 'Cine clásico', "Con él llegó el escándalo", firma un 3,6% de cuota de pantalla.
Prime time
Imparables: un equipo de leyenda4.152.000 36,0%
Fútbol: Copa mundial 682.000 11,7%
Trivial Pursuit384.000 3,5%
Cifras y letras471.000 3,9%
Cine clásico 322.000 3,6%
El hormiguero 20 años juntos 707.000 5,8%
En tierra lejana712.000 8,1%
First Dates427.000 4,1%
Horizonte744.000 6,2%
El mago del vino309.000 3,8%
First Dates: Summer688.000 5,7%
Universo Calleja543.000 7,8%
La Sexta Clave353.000 3,5%
El Intermedio: The Very Best325.000 2,7%
El taquillazo 322.000 4,4%
Late night
Prórroga fútbol: Copa mundial 380.000 13,8%
Post fútbol: Copa mundial 263.000 13,6%
Cine 71.000 2,5%
En tierra lejana244.000 7,2%
Sportium Game Show71.000 3,9%
El chofer de Ruiz-Mateos 150.000 3,8%
El chofer de Ruiz-Mateos 109.000 4,4%
Sportium Game Show48.000 2,5%
Planeta Calleja 237.000 8,0%
Gran Madrid Show70.000 3,4%
Cine 106.000 3,9%
Sobremesa y tarde
Directo al grano1.697.000 18,8%
La segunda estrella es nuestra2.253.000 27,2%
Enhorabuena, campeones2.681.000 30,4%
Saber y ganar498.000 5,0%
Grandes documentales303.000 3,6%
Australia indómita304.000 3,4%
Lugares extraordinarios del mundo 314.000 3,8%
Lugares extraordinarios del mundo 369.000 4,5%
Nueva Zelanda en tren277.000 3,3%
Nueva Zelanda en tren285.000 3,5%
Carreteras extremas 255.000 3,0%
Jeopardy199.000 2,2%
Sueños de libertad1.216.000 13,0%
YAS Verano773.000 9,3%
Pasapalabra1.177.000 12,9%
Todo es mentira: Summer Tem663.000 7,4%
Lo sabe, no lo sabe295.000 3,5%
Amor... ¡o lo que surja!442.000 4,7%
El verano se mueve399.000 4,8%
¡De lunes a viernes!470.000 5,7%
¡Allá tú!558.000 6,2%
Zapeando648.000 7,0%
Más vale tarde391.000 4,7%
Mañana
La hora de La 1601.000 32,1%
Mañaneros 3601.171.000 26,1%
Jardines con historia 6.000 0,7%
Gigantes y salvajes 14.000 1,2%
Pueblo de Dios 3.000 0,2%
El señor de los bosques 24.000 1,3%
El señor de los bosques 25.000 1,2%
El señor de los bosques 27.000 1,1%
Rutas bizarras 38.000 1,5%
Las rutas dAmbrosio 99.000 3,2%
Curro Jiménez 147.000 3,6%
El cazador103.000 1,6%
El cazador178.000 1,9%
Espejo público verano324.000 11,6%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 657.000 12,0%
La ruleta de la suerte1.338.000 17,0%
Love Shopping TV1.000 0,1%
¡Toma salami! 11.000 1,3%
Alerta Cobra 9.000 0,7%
Alerta Cobra 29.000 1,8%
Alerta Cobra 32.000 1,5%
En boca de todos258.000 7,3%
La mirada crítica252.000 12,5%
Vamos a ver verano289.000 8,9%
El precio justo474.000 6,6%
Equipo de investigación 3.000 0,5%
Equipo de investigación 20.000 1,7%
Aruser@s Fresh114.000 5,4%
Al rojo vivo286.000 6,9%
Informativos
El gran movimiento de la sobremesa del lunes es el espectacular rebote de La 1: 'Telediario 1' pasa de un 15,3% hace siete días a un 25,2% esta semana, casi diez puntos de diferencia que le devuelven el liderazgo con autoridad. En el lado contrario, 'Antena 3 noticias 1' retrocede de un 22,2% a un 20,2%, cediendo así la primera posición que había ocupado el lunes anterior. 'laSexta noticias 14h' es la otra cara positiva del día: sube de un 6,6% a un 8,3%, ganando casi dos puntos y consolidando su tercera plaza en la franja.
En la noche, los datos reflejan una jornada de caídas generalizadas respecto al lunes anterior. 'Informativos Telecinco 21:00' baja de un 7,7% a un 6,2%, mientras que 'laSexta noticias 20h' retrocede de un 6,8% a un 5,1%, perdiendo más de punto y medio.
Telediario matinal340.000 38,6%
Telediario 12.510.000 25,2%
Informativo territorial 22.203.000 21,9%
Noticias de la mañana179.000 14,8%
Antena 3 noticias 12.031.000 20,2%
Antena 3 noticias 21.531.000 14,6%
Noticias Cuatro 1712.000 9,5%
El desmarque Cuatro 1541.000 5,5%
Noticias Cuatro 2465.000 5,3%
El matinal34.000 5,4%
El matinal85.000 9,1%
El matinal148.000 11,3%
Informativos Telecinco 15:00758.000 7,5%
Informativos Telecinco 21:00644.000 6,2%
laSexta noticias 14h724.000 8,3%
laSexta noticias: Jugones526.000 5,2%
laSexta noticias 20h449.000 5,1%