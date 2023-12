Por Daniel Parra |

Mediaset prepara un nuevo formato para 2024. El grupo audiovisual ha comprado los derechos de 'Mental Samurai', el concurso de inteligencia emitido desde 2019 en FOX, en Estados Unidos, con éxito de audiencia, que ya cuenta con adaptaciones en Portugal, Finlandia y Arabia Saudí, según ha informado Yotele y ha confirmado FormulaTV.

Rob Lowe en 'Mental Samurai'

En este quiz show, que. Los concursantes deben demostrar su conocimientos, memoria y audacia ganando en los juegos y respondiendo con éxito a las preguntas con agilidad mental. De momento,, que hace esta función en Norteamérica.

La empresa encargada de su producción en España será Warner Bros. ITVP, que ya ha elaborado otros programas, tanto para Mediaset ('First Dates', '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' o 'En busca del Nirvana') como para Atresmedia ('Pesadilla en la cocina', '¿Quién quiere ser millonario?' o 'Juego de juegos'). El concurso llegará en 2024 y muy pronto se pondrá en marcha tanto el casting de concursantes como la producción.

Nueva adaptación de Mediaset

'Mental Masters' no es la única adaptación que aterrizará en Telecinco. La cadena también está preparando 'A tu bola', presentado por Lara Álvarez, una versión de 'Marble Mania', el concurso donde varios famosos jugarán a las canicas. Otros de los formatos extranjeros que han llegado a la principal cadena de Mediaset son 'Desnudos por la vida', que se basa en el programa británico 'The Real Full Monty', y unos meses antes, 'Para toda la vida: The Bachelorette', que no tuvo demasiado éxito de audiencia ni en Telecinco ni en Cuatro.