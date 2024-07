Por Redacción |

El bestial 71,7% y los 11.568.000 espectadores que reunieron La 1 de Televisión Española gracias a la semifinal de la Eurocopa de 2024 en la que participaba España contra Francia podrían ser peccata minuta si lo comparamos con los datos de audiencia que seguramente cosechará el ente público el domingo 14 de julio con la final del torneo.

'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras'

Es por esta razón que, retirando de su prime time del domingo la emisión de ' Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' , tal y como avanza El Televisero y ha podido confirmar FormulaTV.

Todavía se desconoce si la cadena principal de Mediaset España va a reubicar la tercera emisión de 'Conexión Honduras' en otro día de la semana o, simplemente, se cancelará el programa presentado por Sandra Barneda, donde los concursantes deben enfrentarse a los conflictos de la semana y a pruebas de recompensa.

En otras ocasiones

Desde el estreno de 'Supervivientes All Stars', el formato presentado por Sandra Barneda los domingos ya se ha enfrentado a la Eurocopa 2024. El 30 de junio de 2024, el partido de fútbol entre España y Georgia reunió a un 60,3% y a 9.059.000 espectadores, mientras que 'SV All Stars: Conexión Honduras' firmó un 15,2% con 1.178.000. La segunda semana, el 7 de julio, no hubo Eurocopa y el programa de supervivencia marcó un 15,9% con 1.295.000 espectadores.