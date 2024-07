Por Beatriz Prieto |

La tercera entrega de 'Tierra de nadie' de 'Supervivientes All Stars' estuvo ocupada por los interminables juegos para conseguir un "tridente dorado" que se quedó sin dueño por falta de tiempo. En medio de dichos enfrentamientos, Jorge Javier Vázquez recibió en plató a Olga Moreno, segunda expulsada de la edición, con quien vivió un momento bastante tenso cuando ella se percató de la ausencia de Agustín Etienne, su representante y supuesta pareja, y lo mencionó ante el presentador que, como era de esperar, no desaprovechó la ocasión para preguntar por su relación.

Tensión entre Jorge Javier y Olga Moreno tras la mención de Agustín Etienne en 'Supervivientes All Stars'

Cerca de la una de la madrugada, Olga irrumpía en plató y, incluyendo a sus propios familiares y a los defensores de sus compañeros, antes de reunirse en el centro con el presentador. Sin embargo, ambos contaron con la defensora de la sevillana entre los dos, lo queantes de ocupar la mesa central para hablar del concurso de Olga.

Lo que arrancó como una conversación cordial sobre las dificultades que la exsuperviviente había tenido para adaptarse, pasó a un momento de tensión entre Kiko Jiménez y la sevillana cuando esta señaló lo difícil que había sido convivir con Sofía Suescun. El novio y defensor de la navarra acusó a Olga de victimizarse, iniciando una disputa en la que también se metió Adara Molinero, antes de que la sevillana lanzara una inesperada pregunta mientras recorría el plató con la mirada: "¿Y Agustín, por cierto? ¿Dónde está? Me acabo de acordar, perdón".

"Yo contesto a lo que me preguntan"

"Perdona, ¿Agustín es tu representante y pareja?", planteó Vázquez. "No sé, ¿y tú tienes pareja? No voy a hablar, si sé que me lo vas a sacar. No voy a decir nada, lo siento, perdonadme", respondía Olga, para después intentar retomar su enfrentamiento con Jiménez, quien le recordó que "te has pasado hablando de tu vida privada toda tu vida". "Por cierto, que me has preguntado y yo, con total tranquilidad, te digo que no tengo pareja", atajó Vázquez, tras un tercer intento en medio de las distracciones de la sevillana.

El presentador también manifestó que "me parece que te lo he preguntado con total tranquilidad". "Ya, pero bueno, si no te lo he dicho cuando me has preguntado, quiere decir que no quiero decírtelo, pero no pasa nada", aseguró Olga, momento en el que el catalán defendió que "has preguntado por él y yo, de la manera más tranquila posible, te he preguntado qué es". "Sí, sí, pero si yo no te estoy diciendo nada, Jorge", contestó la aludida, a quien Vázquez insistió en que "no tengo pareja". "Que yo contesto a lo que me preguntan", lanzó además el presentador, para después seguir con la gala.