'Rebelde', la mítica serie juvenil mexicana, tendrá un remake en Televisa

Una de las series juveniles que logró dar la vuelta al mundo y arrasar en infinidad de países fue 'Rebelde'. La serie que se estrenó en octubre del año 2004, se convirtió en un auténtico fenómeno internacional y es que más allá de la buena audiencia que anotaron sus 440 episodios, sus protagonistas se convirtieron en grandes estrellas del mundo de la música. Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chavez formaron el grupo RBD y fueron protagonistas de varias giras por todo el mundo. Más allá de un fenómeno televisivo, 'Rebelde' dio origen a un gran fenómeno musical que perduró tiempo después del final de la serie.

Protagonistas de 'Rebelde'

Este éxito llevó a que años después Pedro Damián, uno de los productores de 'Rebelde', intentase repetir este éxito con 'Like, le leyenda', otra ficción de corte juvenil que también apostó de una forma importante por la música con la creación de la banda Like pero que no tuvo, ni mucho menos, el éxito de su predecesora. La serie fue cancelada cuatro meses después y el grupo musical desapareció para siempre. Un fracaso que no ha impedido que Televisa quiera volver a intentar replicar el fenómeno 'Rebelde' con un nuevo remake de la exitosa ficción mexicana.

Tal y como apuntan infinidad de medios mexicanos, la reconocida productora Rosy Ocampo ya prepara 'La casa de los sueños', un nuevo remake de la exitosa serie mexicana que previsiblemente llegará en unos meses a Televisa. La creadora de producciones como 'Las tontas no van al cielo' o 'La fea más bella' que en su día emitió Antena 3, al igual que 'Rebelde', está inmersa en este nuevo proyecto del que apenas se sabe nada más. Algunos medios, también de México, apuntan a que las intérpretes Geraldine Galván, Samadhi Zendejas, Fátima Molina y Gisselle Kuri parecen estar muy bien posicionadas para formar parte de la serie.

También habrá remake de 'Rebelde Way'

Este no es el único remake de una serie juvenil que está en marcha y es que a finales del pasado año 2018 supimos que Netflix preparaba una nueva versón de 'Rebelde Way'. La ficción que Cris Morena creó para Canal 9 de Buenos Aires en el año 2002 se convirtió en un fenómeno mundial, por ello no sorprende lo que la propia creadora confirmó en un programa de radio: "La acabo de vender a Netflix". Tras el éxito de otras apuestas juveniles como 'Por 13 razones' o 'Élite', no sorprende que la plataforma quisiese sumar un nuevo proyecto y estando además basado en un fenómeno mundial como en su día fue este.