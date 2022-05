La televisión rumana responde al cambio de sus votos en Eurovisión por parte de la UER

Durante la votación de la gran final del Festival de Eurovisión 2022, la UER hizo público un comunicado en el que anunció que había recalculado los votos del jurado de seis países por haber encontrado presuntos patrones irregulares. Uno de esos países fue Rumanía, quien decidió pronunciarse alegando que se llevó una "desagradable" sorpresa.

WRS, en la segunda semifinal de Eurovisión 2022

La Televisión Pública Rumana (TVR) afirmó que no habían sido informados previamente de esta decisión. "Nos sorprendió descubrir que el resultado de la votación del jurado rumano no se tuvo en cuenta en el cálculo de la clasificación final. Los organizadores asignaron un conjunto diferente de puntos a los participantes de la final en nombre del jurado de nuestro país", apunta el comunicado, añadiendo que su puntuación máxima se la habían otorgado a Moldavia y no a Ucrania, como comunicó la UER.

A su vez, quisieron destacar el hecho de que no dejasen participar a su portavoz: "Al mismo tiempo, a nuestra portavoz Eda Marcus no se le permitió aparecer en la transmisión oficial para presentar los resultados. [...] Además, durante el sábado, el responsable de votaciones de TVR participó en dos sesiones informativas con los organizadores para establecer las reglas para Eda Marcus. También participó en el ensayo para la transmisión del resultado del jurado sin recibir ninguna comunicación sobre sospechas o la intención de los organizadores de realizar cambios en el voto del jurado rumano", apuntó la cadena.

Horrible sorpresa

"Destacamos que el jurado nacional vio el espectáculo, después de lo cual, votó en presencia de un notario y cumplió con las normas establecidas por los organizadores. [...] Las reglas se cambiaron durante el juego, sin que los participantes fueran notificados con anticipación, ya que durante la transmisión se enteraron de que los organizadores cambiaron algunos votos de los jurados nacionales", se recalca.

"En esta situación extraordinaria, que nos sorprendió desagradablemente, TVR pidió a los organizadores del ESC que nos proporcionaran, oficialmente, las razones claras por las que reemplazaron la puntuación del jurado en Rumanía con una "sustitución" calculada de manera no transparente. En función de la respuesta que nos envíe, TVR se reserva el derecho de tomar medidas para corregir la situación creada", advirtió. Junto a Rumanía, Azerbaiyán, Georgia, Polonia, San Marino y Montenegro también se vieron afectados por esta situación.