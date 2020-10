Los nuevos capítulos de la temporada 10 de 'The Walking Dead' podrían abordar el pasado de Negan

Negan ha recorrido todo el espectro amor-odio desde que irrumpiera en 'The Walking Dead' bate en mano. A lo largo de la última temporada, sobre todo tras la marcha de Rick Grimes, el villano encarnado por Jeffrey Dean Morgan ha ido amoldándose a una figura más cercana a la del antihéroe, convirtiéndose por el camino en una figura clave en la lucha de los supervivientes protagonistas contra los Susurradores.

Negan en 'The Walking Dead'

Tras el previsto final de la décima temporada de 'The Walking Dead', que tuvo que retrasarse por el coronavirus, el equipo de la serie está trabajando en una tanda de episodios extra que completarán la entrega. No obstante, con el objetivo de respetar las medidas necesarias para evitar la propagación del coronavirus, estos capítulos no congregarán a tantos personajes como acostumbra la serie de AMC. Y para no perder la esencia, lo que ha planteado la showrunner Angela Kang, como recoge ComicBook, ha sido centrarse en el pasado de los personajes.

"Hemos elegido adentrarnos en otra variante de la tradición de 'The Walking Dead', que es bucear en lo más profundo de estos personajes tan geniales," aseguraba la guionista, que procedió a anticipar que veremos una trama muy esperada: "Tenemos una historia que creo que muchos fans de los cómics han estado esperando durante mucho tiempo. Y me encanta el guion, así que mostraremos las cosas de otra manera."

Aquí está Negan

Aunque Kang, para mantener altas las expectativas, no mencionara al protagonista de esa trama, es muy probable que se trate de Negan. El antagonista ha contado muy poco acerca de su pasado a lo largo de su paso por la serie, pero el autor de los cómics, Robert Kirkman, cubrió ese vacío con la miniserie "Here's Negan", que era mucho más contenida que la saga principal. Aun así, tendremos que esperar a 2021 para descubrir esta nueva faceta de 'The Walking Dead', que más adelante estrenará su undécima y última temporada.