'The Walking Dead': La batalla final con los Susurradores marca el desenlace de la temporada 10

Tras posponer su estreno por no haber podido terminar la fase de postproducción a tiempo, 'The Walking Dead' regresa con el último capítulo de su décima temporada. La ficción original de AMC quedó inconclusa cuando la industria audiovisual se paralizó a causa de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, justo cuando la serie estaba a nada de emitir su desenlace. La espera ha sido larga, pero por fin sabemos qué ha sucedido con nuestros protagonistas después de quedar atrapados en un edificio y rodeados por una gigantesca horda de caminantes guiada por Beta y los Susurradores. Además, descubrimos lo ocurrido con Eugene, Yumiko, Ezekiel y la Princesa, que emprendieron camino para conocer a Stephanie, la mujer con la que Eugene contactó por radio y de la que se ha enamorado.

En este capítulo, el número dieciséis de la décima temporada de 'The Walking Dead', titulado "A Certain Doom", que pudimos ver en VOSE en la madrugada del domingo al lunes y doblado al castellano este lunes por la noche en FOX España, los miembros de Alexandria, Hilltop y Oceanside se preparan para evacuar el edificio y enfrentarse a Beta y a los Susurradores en la batalla final. Mientras tanto, Eugene, Ezekiel y Yumiko, acompañados por la Princesa, se encuentran en una impactante situación que cambiará para siempre la vida de nuestros protagonistas.

¿Atrapados y sin salida?

Kelly, Judith, Carol y Beatrice en 'The Walking Dead'

Si hacemos memoria, la mayoría de nuestros protagonistas decidieron usar un edificio abandonado como nuevo refugio temporal. Lo que no sabían es que Beta y los Susurradores iban a dar con ellos rápidamente y les iban a dejar rodeados por una gran horda de caminantes. Llegados a este punto, la experiencia nos dice que lo más normal es que vayamos a lamentar alguna que otra muerte, pero que lograrán salir de esa complicada situación como han hecho en otras ocasiones. No obstante, aunque intuyamos el resultado final, siempre nos dejamos llevar un poco por la tensión que reina en el ambiente, pero la parte interesante en este tipo de circunstancias es el plan que desarrollan para resolver el problema.

En este caso, no nos ha sorprendido para nada y han optado por repetir una táctica vista infinidad de veces y que consiste en embadurnarse con sangre y vísceras. Desde la primera temporada sabemos que es una idea que funciona, por lo que tiene sentido que no se compliquen más la vida. Y, aunque sea algo reiterativo, han conseguido mantener la atención gracias a la atmósfera de tensión que se crea alrededor de los personajes mientras se abren paso entre los caminantes. Además, la muerte de Beatrice, personaje secundario, nos ha puesto por un segundo en alerta máxima, sobre todo cuando Carol estaba a su lado y podría haber corrido la misma suerte. Sin embargo, la mujer ha preferido pasar de su compañera y seguir adelante para salvarse a ella misma. Para algunos será un gesto egoísta, pero para otros es lo más sensato que podría haber hecho.

Mientras tanto, en el interior del edificio, el padre Gabriel se ha quedado el último para defender a su gente. Su evolución desde que lo conocimos ha sido enorme y nada tiene que ver con aquel hombre cobarde, ahora no solo arriesga su vida por proteger a su grupo, también muestra su lado más tierno al enviar un mensaje romántico para Rosita. Esa dosis de edulcorante se ve empañada cuando varios Susurradores acceden a la planta y le atacan sin compasión. Todo apuntaba a un sacrificio por parte de Gabriel pero, por arte de magia, Maggie aparece en el segundo adecuado para ayudarle.

Con el grupo a salvo, ahora todas las miradas se dirigen a saber qué ha sido de Maggie durante todo este tiempo. Su misterioso acompañante que se esconde bajo una máscara y una gran habilidad para lucha cuerpo a cuerpo no es el único misterio que la rodea, ahora necesitamos conocer dónde ha estado y qué puede aportar al grupo en la actualidad. Su marcha fue una de las más comentadas, pero su épico regreso nos hace augurar que tendremos a una mujer mucho más fuerte y preparada que la que se marchó y que, además, probablemente tenga noticias frescas que darán un nuevo rumbo a la serie.

El enfrentamiento entre Beta y Negan

Negan y Daryl en 'The Walking Dead'

El momento más esperado de este capítulo era el enfrentamiento entre Beta y Negan, que tanto se había anunciado por activa y por pasiva. Las expectativas eran altas y esperábamos un encuentro brutal, pero la realidad es que el cara a cara entre ambos se ha resuelto de forma rápida y cuando todavía quedaba una cuarta parte del episodio. Eso sí, los amantes del gore han podido disfrutar con una escena de las que estremecen y revuelven las tripas de los más susceptibles y sensibles. Asimismo, nos han vendido a Negan como un auténtico héroe porque en lugar de huir por el camino fácil, ha decidido arriesgarse abriéndose paso entre los caminantes hasta dar con Beta.

Además, finalmente, Daryl ha sido la mano ejecutora. No solo ha terminado con una de las mayores amenazas de los últimos tiempos, también le ha salvado la vida a Negan, demostrando que el hacha de guerra está más que enterrada entre ellos. Igualmente, el final de Beta ha sido acorde con la filosofía de vida que defendía junto a Alpha, dejándose llevar por los caminantes y la muerte que tanto les gustaba. Quizá nos hubiese gustado ver algo más de pelea entre ellos y que nos hicieran dudar durante más tiempo sobre quién iba a sobrevivir a ese enfrentamiento, pero han optado por darle una resolución con un ritmo rápido y otorgar más tiempo a otras historias que abren nuevas puertas de cara a la siguiente temporada.

La relación de Carol y Lydia

Lydia protege a Carol en 'The Walking Dead'

La actitud de Carol durante esta temporada ha dejado mucho que desear. La mujer fuerte y valiente en la que se había convertido dio paso a una persona con muchas dudas, incoherente en su forma de actuar y que llegó a poner en peligro la vida de sus compañeros. La muerte de Henry fue el punto de inflexión que le hizo cambiar de nuevo, y la presencia de Lydia no le ha sido de gran ayuda para superar la pérdida del que consideraba su hijo. Sin embargo, la joven ha dado un paso al frente al explicarle que no le guarda rencor por el asesinato de su madre, más bien al contrario, es algo que la propia Lydia se ha tomado como una liberación.

Si pensabas que la muerte de Alpha y el fin de los Susurradores iba a conseguir que Carol por fin respirara aliviada tras saciar su sed de venganza, estabas muy equivocado. La mujer sigue sin conseguir lo que quiere y, por eso, decide que ella debe ser quien conduzca a la horda de caminantes hasta el precipicio, poniendo en riesgo su vida. Por suerte, en el último instante Lydia le coge de la mano y la conduce hasta un pequeño refugio mientras observan cómo los caminantes van pasando de largo hasta caer. La joven ha sido mucho más madura y ha ejercido de escudo protector. La secuencia ha sido un ejemplo de acto de amor y de ternura y, aunque Carol reconoce que todavía no ha encontrado lo que buscaba, sabe que Lydia es un motor que puede ayudarle a seguir adelante.

En busca de Stephanie

Princesa, Eugene, Yumiko y Ezekiel en 'The Walking Dead'

Ajenos a todo lo que está sucediendo con los Susurradores, Eugene, Ezekiel y Yumiko continúan con su plan de conocer a Stephanie. Como ya vimos en marzo, por el camino se encontraron con la excéntrica Juanita Sánchez, también conocida como La Princesa. Juntos han continuado hacia su objetivo, pero un nuevo contratiempo provoca que Eugene pierda la esperanza. Aunque Eugene no comenzó con buen pie, poco a poco ha sabido ganarse nuestro cariño y da un poco de pena verle fracasar siempre. Como contrapunto tenemos a Ezekiel que, a pesar de que sufre una enfermedad terminal, ha sido la mano amiga que ha levantado a Eugene y que ha hecho que no se rinda en su propósito.

Los cuatro han hecho todo lo que han podido para llegar a tiempo, pero en el lugar de encuentro no hay nadie. No obstante, Eugene les explica que no piensa regresar y que quiere seguir intentándolo porque la existencia de Stephanie implica que hay más gente con vida. Como seguidores de este universo sabemos de sobra que tiene razón y que existen muchas más comunidades, algo que nuestros protagonistas descubren rápidamente cuando un grupo de personas armadas y vestidas con trajes blancos hacen acto de presencia. En ningún momento nos dicen quiénes son, pero si tenemos en cuenta su apariencia y que en los cómics Stephanie pertenece a la Commonwealth, todo indica que se trata de la presentación oficial de esta comunidad.

En síntesis, este episodio supone el final definitivo a la trama de los Susurradores, la principal amenaza de las últimas dos temporadas y el motor que hacía actuar a nuestros protagonistas. Ahora se abren nuevos caminos que nos llevan directos a la ya anunciada recta final definitiva de la serie y en la que la Commonwealth cobrará mucha importancia. Además, ya se han abierto diferentes frentes de cara a la próxima temporada, empezando por Maggie y toda la información que posee y siguiendo por los nuevos personajes que nos acaban de presentar.

Asimismo, entre las incógnitas que nos quedan por descubrir se encuentra Virgil. Con la ausencia de Michonne nos destaparon las mentiras que rodeaban a este hombre, por lo que podemos temernos lo peor cuando hemos visto que él ha sido el encargado de encontrar a Connie. Sí, quizá nos habíamos olvidado de ella, pero debemos recordar que, desde que quedó atrapada, no sabíamos nada de su persona. Afortunadamente, aunque está malherida, se encuentra con vida, pero desconocemos si el encuentro fortuito con Virgil será para bien o una piedra más en su camino.