Netflix transforma a Jeff Goldblum en Zeus en el primer teaser de 'Kaos'

Los dioses griegos se enfrentan a una rebelión en esta serie de la guionista de 'The End of the F***ing World'.

Netflix | Serie relacionada Kaos 2024 - Act Reino Unido 1 temporada 8 capítulos Ciencia ficciónFantasíaComedia La vida de los dioses está a punto de cambiar. Netflix ha lanzado un primer teaser de 'Kaos', su nueva serie original creada por Charlie Covell, que esgrimirá el tono que ya empleó en la ácida 'The End of the F***ing World' y en esta ocasión lo aplicará a una visión contemporánea de la mitología griega. De hecho, el principal protagonista de la ficción es Zeus, quien se autodefine como el "rey de los dioses" en este avance en el que vemos a Jeff Goldblum como el dios del rayo. A partir de ese humor negro, se retratarán las complejas dinámicas entre estas poderosas criaturas, pero también su situación con respecto a sus súbditos. En el epicentro de ese entramado estará un Zeus que deja de lado la toga para enfundarse el chándal, y cuya personalidad baila entre lo inseguro y lo vengativo. Debido a esa forma de ver el mundo, se sumirá en una espiral conspiranoica cuando encuentre ciertas señales de que podrían estar organizando un complot para derrocarle. Parte del rodaje de 'Kaos' se desplegó en Madrid Content City, las instalaciones de producción y postroducción de Netflix en la capital española. Por el momento, el proyecto aún no tiene fecha de estreno, aunque está previsto que podamos verlo en algún momento de este año.

