La tajante respuesta de Violeta Mangriñán a sus haters: "¡Iros a tomar por el culo!"

Tras haber sido estafada por la que pensaba que era su amiga y recibir muchas críticas por su nueva imagen, Violeta Mangriñán ha querido hacer un vídeo en su canal oficial en la plataforma oficial de vídeos de Mediaset España leyendo todos los comentarios negativos que recibe día tras día. Esta no ha dudado en ir contestando uno a uno a la mayoría de ellos. "Todas esas personas que dedicáis vuestras vacías vidas porque no tenéis otro tiempo para hacer otra cosa que para meteros con los demás, en este caso, conmigo, estáis de enhorabuena porque os voy a dedicar el capítulo de hoy", afirmaba esta al iniciar este polémico vídeo.

Violeta en su vídeo de Mtmad

La chica mostró su cuenta de Instagram y explicó que recibe muchísimos insultos, tanto en los comentarios en las publicaciones fijas que postea a diario como en los mensajes directos, todos los días: "Con el tiempo he aprendido que esas cosas me dan absolutamente igual". Ella tiene claro que para trabajar en la televisión "ser una persona muy amada y odiada es algo muy positivo porque despierta algo en la gente", pero no está dispuesta a aguantar más ni una sola humillación. Sabe que el generar polémica provoca un crecimiento de seguidores y comentarios, pero no quiere hacerlo a cualquier precio.

Críticas a su físico

Una de las cosas que más la han criticado a la exconcursante de 'Supervivientes' ha sido las operaciones que se ha hecho, a lo que Mangriñán contestó sin ningún reparo: "Sólo me he operado el pecho y me he hecho una bichectomía en la cara. Si a eso lo quieres llamar que soy una tía 100% operada y 100% de plástico, voy a seguir haciendo con mi vida y con mi cuerpo lo que me dé la gana y con mi dinero también. Al que le parezca bien, bien y al que no, ¡unfollow!", afirmó tajante la colaboradora de 'Mujeres y hombres y viceversa'.

Críticas a su relación con Fabio

Pero hay más y es que otro de los temas que siempre la recuerda la gente es la relación que tuvo con Fabio Colloricchio en 'Supervivientes', Violeta entró con pareja pero acabó acostándose con el argentino en Honduras, con el que sigue a día de hoy. Cada vez que la pareja decide subir una fotografía juntos reciben varios comentarios de personas que ponen en duda su relación y dejan claro que puedan tener un final similar al que tuvo Violeta con Julen: "Tío, iros a tomar por el culo, así, sin filtro", recriminó la influencer, totalmente harta de explicar una y otra vez los motivos que la llevaron a tomar esa decisión en el reality de supervivencia.

Estafada por una persona cercana a Fabio

La extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' explicaba en otro de sus vídeos en el canal de vídeos de Mediaset que intentó lanzar su propia línea de ropa ya que sus fans estaban encantados con los estilismos que esta lucía y mostraba en sus redes sociales. Por ello, quiso abrir un negocio en el que pudiera hacer sus propias creaciones y contactó con una persona cercana a Fabio para llevarlo. Sin embargo, poco a poco se dio cuenta que lo que estaba invirtiendo no llegaba a los intermediarios: "He perdido muchísimo dinero que no sé si podré recuperar", confesaba la exsuperviviente.