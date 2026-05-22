'Supervivientes' mantiene el liderazgo con un 17,2% y 'Horizonte' sube al 12%

Por Redacción |

Al igual que hace una semana, nueva gran noche para Mediaset España, que vuelve a colocar sus dos principales apuestas del día en lo más alto del ranking del prime time. Por un lado, 'Supervivientes' mantiene el liderazgo de la noche con un 17,2% de cuota de pantalla. El reality pierde medio punto respecto a la semana pasada y baja del millón de espectadores, pero continúa siendo la oferta más vista tanto en share como en número de seguidores en una noche marcada nuevamente por el consumo tardío.

La segunda posición vuelve a ser para 'Horizonte', que continúa atravesando uno de sus mejores momentos de audiencia. El programa presentado por Iker Jiménez firma un gran 12% de cuota de pantalla y roza los 900.000 espectadores, mejorando 1,2 puntos en solo siete días. Además, el espacio de Cuatro cierra su mejor semana del año con una media del 9,8%, impulsado especialmente por el interés informativo generado tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

La tercera plaza es para la película "La vida padre" en La 1. La cinta protagonizada por Karra Elejalde y Enric Auquer alcanza un 11% de cuota de pantalla y mejora ocho décimas respecto a la oferta cinematográfica de hace una semana en la cadena pública.

Por su parte, en Antena 3, la serie '¿A qué estás esperando?' mejora siete décimas, aunque se mantiene como cuarta opción de la noche. Más atrás se sitúa 'Órbita Laika' en La 2, que consigue imponerse a 'Servicio Secreto by Chicote' en laSexta. El espacio divulgativo de la pública firma un 2,9% de share frente al 2,7% que anota el programa de Alberto Chicote.

En el access prime time, 'El hormiguero' vuelve a cerrar la semana como líder con un 14,1% de cuota de pantalla, mejorando además 1,5 puntos respecto al jueves anterior. La segunda posición es para 'La revuelta', que logra alcanzar un 11,8% de share tras subir 1,6 puntos en siete días. Por detrás se sitúan los avances de 'Horizonte' y 'Supervivientes', que registran un 9,4% y un 7,8% respectivamente. Mientras tanto, 'El intermedio' se queda en laSexta con un 6,7% de cuota de pantalla. Cabe destacar también el rendimiento de 'Cifras y letras' en La 2, que sigue consolidándose en una de las franjas más competitivas de la televisión y firma un sólido 6,2% de share.

Adriana Torrebejano y Rubén Cortada en '¿A qué estás esperando?'

Prime time

La 1

La revuelta Pedro Piqueras-Apuestos opuestos 1.344.000 11,8% El cine que somos La vida padre 792.000 11,0%

La 2

Trivial Pursuit484.000 4,7% Cifras y letras722.000 6,2% Órbita Laika325.000 2,9% En portada Anatomía de un incendio 129.000 1,5%

Antena 3

El hormiguero Lola Índigo 1.640.000 14,1% ¿A qué estás esperando?616.000 7,9%

Cuatro

First Dates483.000 4,7% Horizonte: avance1.088.000 9,4% Horizonte899.000 12,0%

Telecinco

Supervivientes express901.000 7,8% Supervivientes999.000 17,2%

laSexta

La Sexta clave498.000 5,3% El intermedio775.000 6,7% Servicio secreto by Chicote216.000 2,7%

Malena Alterio en la comedia "Mamá no EnRedes"

Late night

Malena Alterio destaca en el late night de La 1 con "Mamá no EnRedes" (+2,8)

'Callejeros' cae ligeramentte en Cuatro (-0,3)

'Servicio Secreto by Chicote' tampoco funciona en el late night (-1,3)

La 1

El cine que somos 2 Mamá no EnRedes 282.000 9,5%

La 2

El cine de la 2: pelic Harka 52.000 1,0% Cine Geostorm 35.000 1,6%

Antena 3

¿A qué estás esperando?202.000 4,5% Allí abajo San Valentín 54.000 2,4%

Cuatro

Callejeros 24 horas de fiesta 146.000 4,9% En el punto de mira Drogas y alcohol al volante 62.000 3,7%

Telecinco

Gran Madrid show144.000 8,5%

laSexta

Servicio secreto by Chicote71.000 2,1% Pesadilla en la cocina57.000 3,3%

Gabriel y Andrés de La Reina discuten en 'Sueños de libertad'

Sobremesa y tarde

'Pasapalabra' aumenta 1,4 puntos en una semana con la curiosidad sobre el futuro del Rosco

'Todo es mentira' roza el 9% en la tarde de Cuatro y se acerca a 'Directo al grano'

'Malas lenguas' sigue en horas bajas en La 1 (-1,3)

La 1

Directo al grano748.000 9,7% Valle Salvaje662.000 10,0% La promesa864.000 13,2% Malas lenguas652.000 9,5% Aquí la Tierra864.000 11,0%

La 2

Saber y ganar649.000 7,4% Grandes documentales325.000 4,4% Los recién llegados de la naturaleza Frida, el cachorro de jaguar 329.000 4,3% Curiosidades naturales de David Attenborough Crías extremas 317.000 4,6% Malas lenguas438.000 6,6% Sukha124.000 1,8% Trivial Pursuit195.000 2,4%

Antena 3

Sueños de libertad1.203.000 14,7% Y ahora Sonsoles629.000 9,4% Pasapalabra1.552.000 20,1%

Cuatro

Todo es mentira675.000 8,9% Lo sabe no lo sabe418.000 6,4%

Telecinco

El tiempo justo563.000 7,5% El diario de Jorge589.000 9,0% ¡Allá tú!725.000 9,6%

laSexta

Zapeando428.000 5,3% Más vale tarde421.000 6,4%

Mañana

'La hora de La 1' consigue mejorar medio punto en siete días

'Espejo público' mantiene la segunda opción pero cae ocho décimas respecto al pasado jueves

'El programa de Ana Rosa' mejora ocho décimas en una semana

'Al rojo vivo' también cede ocho décimas respecto a la semana pasada

La 1

La hora de La 1369.000 18,8% Entrevista José Manuel Albares 333.000 17,8% Mañaneros 360450.000 14,9% Mañaneros 360914.000 11,4%

La 2

Animales extraordinarios de Australia15.000 1,5% Ruralitas49.000 3,4% Rayas y manchas35.000 1,9% España pueblo a pueblo Vic-Almagro-Santa Cruz de la Palma 31.000 1,6% Aquí hay trabajo26.000 1,3% La aventura del saber22.000 1,0% Hoteles gourmet20.000 0,9% Las recetas de Julie Los agricultores de hoy en Haute-Saône 29.000 1,2% El western de la 2 Veinte mil dólares por un cadáver 69.000 2,1% El cazador111.000 1,9% El cazador192.000 2,2%

Antena 3

Espejo público325.000 13,2% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Medallones de pollo con salsa de almendras 801.000 16,9% La ruleta de la suerte1.497.000 20,8%

Cuatro

Love shopping tv2.000 0,2% ¡Toma salami! Chulazos 14.000 1,0% Alerta cobra Noche fatídica 22.000 1,2% Alerta cobra Bello nuevo mundo 31.000 1,6% Alerta cobra Colisión 32.000 1,5% En boca de todos260.000 8,6%

Telecinco

La mirada crítica183.000 9,9% El programa de AR304.000 13,6% Vamos a ver369.000 11,1% El precio justo Cesta de la compra 563.000 8,4%

laSexta

Aruser@s el humorning153.000 10,0% Aruser@s242.000 11,4% Al rojo vivo295.000 8,1%

Informativos

La sobremesa del jueves 21 de mayo deja un panorama de ligeros retrocesos generalizados, con una excepción notable. 'Antena 3 noticias 1' mantiene el liderazgo con un 23,6% y suma dos décimas respecto al mismo jueves de la semana pasada, consolidando su dominio en la franja. En el lado contrario, 'Telediario 1' acusa una caída de 1,7 puntos (del 15,7% al 14,0%) y pierde más de 160.000 espectadores en siete días, lo que supone el retroceso más llamativo de la jornada en sobremesa. 'Informativos Telecinco 15:00' se mantiene prácticamente plano con un 9,0%, apenas dos décimas por debajo de su registro de hace una semana.

En la noche, el movimiento más destacado lo protagoniza 'Antena 3 noticias 2', que sube 2,8 puntos respecto al jueves anterior (del 18,1% al 20,9%) y amplía su ventaja sobre el resto. 'Telediario 2' aguanta con un 12,3%, solo medio punto por debajo de su marca de hace siete días, pero 'Informativos Telecinco 21:00' sufre el bajón más severo de la noche: pierde 1,2 puntos y cae de los 870.000 espectadores a los 718.000. 'laSexta noticias 20h', en cambio, mejora casi un punto hasta el 7,6%, su mejor dato relativo de la semana en esa franja.

La 1

Informativo territorial 1778.000 12,7% Telediario 11.289.000 14,0% Informativo territorial 2956.000 10,8% Telediario 21.217.000 12,3%

Antena 3

Noticias de la mañana284.000 15,8% Antena 3 noticias 12.174.000 23,6% Antena 3 noticias 22.102.000 20,9%

Cuatro

Noticias Cuatro 1557.000 8,0% El desmarque Cuatro 1384.000 4,2% Noticias Cuatro 2427.000 5,8%

Telecinco

El matinal100.000 7,6% Informativos Telecinco 15:00830.000 9,0% Informativos Telecinco 21:00718.000 7,3%

laSexta

laSexta noticias 14h672.000 8,2% laSexta noticias: Jugones497.000 5,3% laSexta noticias 20h559.000 7,6%

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