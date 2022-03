'The Umbrella Academy' volverá a conquistar el verano. Casi dos años después del debut de su segunda entrega, la ficción original de Netflix, inspirada en los cómics de Gerard Way y Gabriel Bá, regresa a la plataforma de streaming con una nueva entrega dispuesta a tambalear (de nuevo) el frágil equilibrio del grupo protagonista. Una tercera temporada que ya tiene fecha de estreno tras esta larga espera.

'The Umbrella Academy' vuelve a la acción

A través de un tuit, con un teaser mediante, la cuenta oficial de la serie ha anunciado que los nuevos episodios estarán disponibles el 22 de junio. El avance enfrenta al grupo que da nombre a la ficción con otro equipo recién llegado, el de la Sparrow Academy, que cambia las reglas del juego al plantear una realidad alternativa tras impedir que el apocalipsis tuviera lugar en 1963.

Como apunta la sinopsis oficial, los integrantes de la Sparrow Academy son "inteligentes, estilosos y tan cálidos como un mar de icebergs", una actitud que les llevará a "chocar inmediatamente con los Umbrellas en un violento enfrentamiento que resulta ser el menor problema de todos ellos". Y es que los protagonistas tendrán que convencer a los nuevos personajes para conformar una improbable alianza necesaria para solventar aquello que ha quedado alterado.

Golpe de calor

El lanzamiento de 'The Umbrella Academy' será el primero de gran calibre en llegar íntegramente en una época veraniega que también acogerá parcialmente la tercera entrega de 'The Boys'. Tras el choque entre los Umbrellas y los Sparrows, irán llegando otros títulos como 'The Terminal List', la serie de Prime Video con Chris Pratt, el segundo volumen de la cuarta temporada de 'Stranger Things' y el bloque final de 'Better Call Saul'.