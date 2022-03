La serie de 'One Piece' de Netflix ficha a sus primeros villanos

Mientras la tripulación de Luffy sigue surcando por los mares de tinta de la Weekly Shonen Jump, donde arrancó su andadura en 1997, Netflix avanza en su particular adaptación de carne y hueso de 'One Piece'. A comienzos de febrero se anunció que había arrancado el rodaje de la serie, que ya había confirmado a los actores que se meterán en la piel de Luffy (Iñaki Godoy), Nami (Emily Rudd), Zoro (Mackenyu), Usuff (Jacob Romero Gibson) y Sanji (Taz Skylar). Ahora, la plataforma de streaming ha puesto cara a otros personajes muy recordados de los albores del manga.

Entre las seis confirmaciones destacan especialmente las relativas a los villanos, ya que evidencian que la primera temporada de 'One Piece' estará centrada en la saga del East Blue, es decir, aquella que precede a la incursión de la tripulación en el Grand Line, donde aparecen rivales aún más complicados y tramas más dilatadas. En ese sentido, los primeros antagonistas desvelados han sido Alvida (Ilia Isorelys Paulino), capaz de modificar su apariencia física; Buggy (Jeff Ward), excompañero de Shanks y consumidor de la fruta Bara Bara, que le permite separar las partes de su cuerpo; y Arlong (McKinley Belcher), el poderoso pirata con apariencia de tiburón sierra.

this ship is ready to set sail! meet the newest additions to the cast of ONE PIECE pic.twitter.com/OlY99D08iZ