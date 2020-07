Terelu Campos abandona el plató de 'La última cena' tras discutir con Belén Esteban

'La última cena' celebró en la noche del viernes 24 de julio su final, que enfrentaba a la pareja compuesta por Terelu Campos y Víctor Sandoval con la formada por Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez. El programa de Mediaset se saldó con la victoria de los segundos, que lograron amasar dos tercios del voto del público, alzándose así con el mortero de oro que les acreditaba como los cocineros mejor valorados. Sin embargo, no todo fueron alegrías durante la emisión.

Terelu Campos, María Patiño y Belén Esteban en 'La última cena'

Mientras los comensales cataban el primer plato del menú, las valoraciones que iban emergiendo no parecían ser del gusto de Terelu Campos, que replicaba de manera constante al ver que sus competidores recibían más halagos. Entonces Belén Esteban no se contuvo y acabó estallando: "No entiendo que tú te pongas así, esto es un concurso que nadie va a ganar. Cada vez que alguien vota dices "Claro, es que sois unos pelotas"."

Después de ese apunte, Campos dejó la copa de vino y procedió a abandonar el plató, visiblemente molesta con lo sucedido: "Hay cosas que uno no merece en la vida." Carlota Corredera no tardó en seguir sus pasos para tratar de calmar las tensiones, y, en cierta medida, lo logró, ya que la cocinera regresó, pero para quejarse una vez más y volver a marcharse, esta vez seguida por Esteban. Tras un momento de tensión, que no pudo verse en cámara ante las limitaciones logísticas, ambas regresaron a sus puestos, con un comentario de Esteban que servía para enterrar la efímera hacha de guerra: "Yo cocino bien, pero Terelu también cocina muy bien."

Canción a medida

Otra de las personas que fueron a aliviar el enfado de Terelu fue María Patiño, que un rato antes le había dedicado una canción a la aspirante a ganar 'La última cena'. Ese momento tuvo lugar cuando la presentadora de 'Socialité' irrumpió en el plató al ritmo de Marisol, el cual la llevo a animarse y dedicarle unos versos a la malagueña, que los recibió entre risas: "Porque yo te quiero, aunque tú no a mí. Pero no me importa, porque somos así."