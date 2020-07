Los hermanos Frigenti cocinarán en 'La última cena' como sustitutos de Raquel Mosquera

Los hermanos Frigenti pondrán a prueba sus habilidades culinarias en 'La última cena'. Miguel Frigenti y sus hermanos, Carlos y Alberto, serán los anfitriones del programa de Telecinco este viernes 17 de julio a partir de las 22:00 horas, tal como ha comunicado Kiko Hernández justo antes de despedir la emisión de 'Sálvame'.

Miguel Frigenti cocinará junto a sus hermanos Carlos y Alberto

Estaba previsto que Raquel Mosquera fuese la cocinera jefa esta semana, pero "unos inconvenientes de última hora con la pareja con la que iba a cocinar nos ha obligado a postergar para más adelante su visita", ha explicado Hernández. "Estábamos todos como locos con ella", ha lamentado el presentador.

La carta de presentación de los hermanos Frigenti promete emociones fuertes y, quién sabe, alguna que otra disputa interna. "Yo cocino de lujo, pero no tengo destreza, soy nulo pelando cosas y no me apaño, pero si lo comparas con mis hermanos que no saben ni cocer unos espaguetis, soy todo un chef", ha defendido Miguel, aunque Carlos y Alberto desmontaban su tesis asegurando que su cocina "tampoco es para tanto".

"Un menú con pluma"

Sin desvelar demasiados detalles acerca de los platos con los que prometen deleitar a los colaboradores de 'Sálvame', el trío de cocineros ha anticipado que darán forma a "un menú con pluma". Con todo, Miguel Frigenti teme represalias en las puntuaciones por la mala relación con algunos de sus compañeros: "Estoy convencido de que Rafa Mora y Kiko Matamoros me van a puntuar fatal hagamos lo que hagamos".