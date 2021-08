La guerra entre el clan de las Campos y Kiko Hernández sigue más candente que nunca a pesar de que Carmen Borrego y el colaborador de televisión habían sacado el pañuelo blanco tras su encontronazo en 'La última cena'. En esta ocasión, Terelu Campos ha sido la encargada de dejarle las cosas claras al de 'Sálvame' en una conexión en directo en 'Viva la vida'.

Terelu Campos y Kiko Hernández

"Mi pregunta es: ¿hasta cuándo? Ya está bien", empezaba diciendo la colaboradora, con semblante muy serio. "Yo creo que una persona con tu bagaje profesional y con una cierta edad, sabe lo que no puede ser", añadía, insistiendo en que no solo los demás van cumpliendo años. "Si de verdad no lo piensas, no lo hagas", le pedía a Kiko Hernández, clamando que reflexionase más sobre lo que hace y dice en la pequeña pantalla.

"Yo ya estoy en un punto de mi vida en el que ya no me vale el perdón, solo los hechos de verdad. Eres uno de los animales televisivos que más grandes he visto, pero a veces también eres un poco animal en la otra parte, no solo televisivo", confesaba Terelu Campos, echándole en cara la forma que tiene de tratar a su hija y a su hermana a pesar del tiempo que compartieron en 'Sálvame'.

El trabajo, en juego

Siguiendo con su duro mensaje, Campos le lanzó también un ultimátum. "Cuestionar la profesión de un compañero no se hace, con eso no se juega. No se tira por tierra el trabajo de más de 35 años", sentenciaba la de 'Viva la vida'. "Entiendo que mi hija está en televisión y uno puede contestarle, pero todo se puede hacer con cariño, para construir, para que aprenda", decía, pidiendo que sus críticas hacia Alejandra Rubio fueran más constructivas.