El regreso de Carmen Borrego a 'Sálvame' no ha sido nada fácil. Tras más de dos años sin pisar el plató que tantas tardes se convirtió en su lugar de trabajo, la malagueña regresaba el pasado miércoles 28 de julio para conocer el nombre de la persona que cocinaría con ella este jueves 29 en 'La última cena'. Los primeros cocineros fueron Isa Pantoja y Asraf Beno, mientras que los comensales que asistieron al programa fueron Cristina Cifuentes , Rafa Mora, Alba Carrillo, Kiko Jiménez y Lucía Dominguín Bosé.

Carmen Borrego y Kiko Hernández

La colaboradora de 'Viva la vida' llegaba nerviosa y el programa, presentado por Paz Padilla, le tenía preparada una sorpresa: Carmen tenía que repartir a los colaboradores un bote de mayonesa y quién tuviese la mayonesa buena sería su pareja en los fogones. El afortunado fue nada más y nada menos que Kiko Hernández.

Desde hace meses, el tertuliano de 'Sálvame' y la hija de María Teresa Campos son enemigos declarados y, tras verse las caras, protagonizaban una brutal bronca en directo. "Si no pasara de todo lo que Kiko dice de mí, estaría loca. Es diario. Me nombra hasta en la teletienda. Tiene una obsesión que no la entiendo", le decía Carmen al colaborador. "La obsesión que tienes tú también... ¿Por qué te pones a verme si tanto daño te hago?", le respondía Hernández.

Guerra de reproches

El enfrentamiento entre ambos iba en aumento y Kiko aprovechaba para meterse con la papada de su compañera: "Ahora tiene media papada". Pero Carmen le replicaba: "Con lo inteligente que eres, parece mentira que tengas tan pocos argumentos como para recurrir al físico", le ha contestado. Sin embargo, Kiko no se quedaba callado y lanzaba una pulla a 'Viva la vida': "Si no vienes aquí a esto, vete a 'Viva la vida' y ahí tomáis el té". Una guerra televisiva que no sabemos si terminará con un lanzamiento de cuchillos en las cocinas este jueves.