Amores queridos son los más reñidos, y si no, que se lo digan a Carmen Borrego y Kiko Hernández. Tras descubrir que eran la pareja que debía cocinar en la segunda emisión de 'La última cena', la guerra de reproches e insultos ha estallado entre ambos colaboradores. Una enemistad pública que se incrementaba tras las declaraciones de las hermanas Campos sobre Mila Ximénez y que no sentaron nada bien al colaborador de 'Sálvame'.

Kiko Hernández y Carmen Borrego en 'La última cena'

El programa del jueves 29 de julio ha dado mucho de qué hablar. Tras declararse como enemigos públicos, Carmen Borrego abandonaba en directo el plató "harta" de los insultos por parte de su compañero. El motivo de la disputa ha sido un error de la hermana de Terelu Campos cuando sujetaba un plato que acababa destrozado en el suelo con la comida que llevaba.

"Eres gilipollas, eres gilipollas de verdad. Es que eres imbécil, hija, que llevo toda la tarde haciendo eso", explotaba Hernández al ver que el segundo cocinado estaba esparcido en el suelo. "A mí no me vuelvas a insultar o me largo, eh", reaccionaba la colaboradora de 'Viva la vida'. Sin embargo, el colaborador de 'Sálvame' volvía a la carga y le replicaba: "Eres tonta'.

Lydia Lozano, Paz Padilla y Carmen Borrego en las instalaciones de Mediset

En pie de guerra

"No, el tonto eres tú y te he dicho que no me vuelvas a insultar desde hace un rato. Es que todo el día con el insulto, no puedo más. Así es imposible. Llevo aguantando mucho, no puedo más. ¿Por qué me tiene que insultar constantemente? Me largo porque estoy harta de aguantar", estallaba Borrego. Tras un tenso enfrentamiento, la hija de María Teresa Campos decidía abandonar el programa.

Paz Padilla y el resto de colaboradores decidieron salir del plató para ir a su encuentro e intentar tranquilizarla. "Este tío no para de humillarme. Si tiene la cena hecha, que la sirva él. Que te largues de mi vista". Y añadía: "¿Te parece normal que lleves toda la tarde insultándome? Es que llevas humillándome desde ayer. No tenía que haber venido, no me toquéis".

Sin embargo, los ánimos se tranquilizaron a lo largo de la noche y ambos tertulianos recapacitaron y se pidieron disculpas. "Retiro lo de gilipollas y tal porque llevo toda la tarde trabajando... Pero retira lo de que llevo toda la tarde insultándote y humillándote", le decía Kiko. Mientras, Borrego decidía retirar lo comentado y se fundían en un abrazo. ¿Será una ofrenda de paz definitiva?