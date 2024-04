Pipi Estrada acusa a Terelu Campos de "tráfico de influencias" en RTVE y ella responde

Por Toño García Rodríguez |

En la tarde del sábado 13 de abril, Pipi Estrada ha acusado en 'Fiesta' a su expareja, Terelu Campos, de "robarle el guion" a su hermana en '¡De viernes!', adonde ambas acudieron para comentar las novedades del conflicto familiar con el hijo de Carmen Borrego. "Debería tener un poquito de generosidad con su sobrino. Gracias a esta historia, las arcas están mucho más saneadas, le ha venido muy bien. Este problemón no es tan problema, porque les ha venido caído del cielo", ha manifestado el colaborador, que considera que las Campos se estarían lucrando económicamente gracias a esta situación.

Pipi Estrada y Terelu Campos en 'Fiesta'

Omar Suárez ha recordado a Estrada el asunto del que habló en el programa una semana antes:de ' Mañaneros '. "Te digo una cosa, Pipi.", preguntaba el periodista, pues este mismo viernes, la hija de María Teresa Campos colaboraba en el magacín de Televisión Española y el sábado estuvo presente en '' D Corazón '. Fue en ese momento cuando Pipi Estrada aprovechó para

Aunque comenzaba con un tono más bajo, pronto lanzaba una dura acusación. "Yo dije aquí que Terelu había recibido una llamada y que, de momento, no contaban con ella. No dije que fuera despedida fulminantemente", decía Estrada. "Una empresa privada hace y deshace como quiere, pero con el dinero que pagamos todos, cuando hay un tráfico de influencias estamos hablando de algo feo", añadía el periodista, provocando la inmediata reacción de Emma García. "Cuidadito, cuidadito. Te digo que estás en directo", advertía la presentadora que, ante la reiteración del colaborador, terminaba poniendo fin al asunto: "Esto es lo que dice Pipi y no me hago responsable de los comentarios de mis colaboradores".

Terelu responde en directo

Después de que Pipi Estrada pronunciase estas acusaciones, un reportero del programa entrevistaba a Terelu Campos en el photocall del concierto de Isabel Pantoja en Madrid. La colaboradora televisiva ya conocía las palabras del periodista y quiso contestar en directo. "Espero que un compañero tuyo que está ahí se retracte porque me ha acusado de un delito. Un beso enorme a Emma, que sabe que la amo", dijo la hija de María Teresa Campos. "Quizás me he excedido en el fragor de la batalla. He dicho que ha tenido un problema en el programa de la mañana y lo ha solucionado, evidentemente lo más bonito en la vida es tener amigos", arrancaba inmediatamente después Estrada con una disculpa a medias, que se veía interrumpida por García, para después encauzarse: "No quería decir eso exactamente. Lo que quería decir es que había un problema y ese problema se ha solucionado. Pido disculpas, pido perdón. No era mi intención".